FBIの最強プロファイラー・チームが凶悪事件に挑む犯罪捜査サスペンスドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』。2005年に放送が開始され、全米ではこの秋からなんとシーズン14に突入!超ロングヒットとなっている。クランクイン!では、本作の人気キャラクターのリード役を第1話から演じ続けているマシュー・グレイ・ギュブラーの来日を記念し、リードの吹替えを担当する森久保祥太郎との対談を独占取材!2年振りに再会した“日米リード役”の二人の楽しい対談の様子を前後編でお届けする。FBIに実在するエリート捜査官チームBAU(Behavioral Analysis Unit=行動分析課)が、プロファイリングを駆使してシリアルキラーの犯行を食い止めるべく奮闘するドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』。BAUの一員で、IQ187の天才ドクター、スペンサー・リードを演じるマシュー・グレイ・ギュブラー(以下、マシュー)と、天才だけに早口で難しいセリフが多いリードの日本語吹替えを担当している森久保祥太郎(以下、森久保)。マシューはこれまで度々来日し、森久保との親交を深めてきたが、改まって二人で対談するのは初。ここでしか聞くことのできない貴重な話が次々と飛び出した。■今度は僕がマシューに会うためにアメリカに行きたい――アメリカではまもなくシーズン14が始まり、ロングヒットを記録している本作ですが、新しいシーズンが始まると、新しいキャストが増えることも魅力の1つだと思います。収録現場では、新キャストに何かイタズラを仕掛けたりするのですか?マシュー「イタズラの儀式があるけど、ここでとても話せる内容じゃないんだ(笑)。新しく入ってくる人たちは緊張しているので、それをほぐすには恥ずかしい目に遭うのが一番だからね。でも、好きだからこそイタズラするんだよ」森久保「僕らの吹替えのチームも、すごく仲がいい。番組の内容は陰惨なものが多いから、逆に現場は楽しくするようにしている。シーズンが終わると、みんなで旅行したりしています」――長く続いている作品だと関わる人たちの結束力も強くなりますよね。森久保「本当にそうですね。こんなに長く続く海外ドラマの吹替えを担当させてもらったのは、『クリミナル・マインド』が初めて。アニメーションと比べて、吹替えはちょっと芝居が違うので、この作品を長くやらせてもらっていることで本当に成長できました。マシューのおかげだよ!」マシュー「アメリカの作品に出てくれたら、今度は僕が英語の吹替えをするよ!」森久保「本当(笑)いいね、それ!」――森久保さんはたくさんのアニメーション作品でご活躍されていますが、マシューにオススメの出演作品を教えてもらえますか?森久保「Do you like Baseball?」マシュー「Yes!」森久保「そしたら、『メジャー』がオススメだね。日本からメジャーリーグに行くストーリーで、僕が主人公をやっているんだ」マシュー「Oh!日本の選手はメジャーリーグでもたくさん活躍しているよね。僕もヒデキマツイが好きだったから、その作品、ぜひ見てみたい!」――マシューは監督業もしていますが、もし森久保さんを監督するとしたら、どんな作品がいいですか?マシュー「それは面白い質問だね。そうだなぁ、魔法を使えるクールな男の話がいいな」森久保「面白そう!マシューが監督して、(僕の)吹替えも頼むね(笑)」マシュー「もちろん!英語の吹替えは任せて」――マシューは今回4度目の来日ということで、既に日本のいろんなところに行かれたということですが、森久保さんがマシューをどこかに連れて行くとしたら、どこに行きますか?森久保「マシューは中目黒まで行っちゃってるくらいの日本通だから悩むなぁ…。街と自然、どっちが好き?」マシュー「選べないくらい、両方好き!」森久保「そうだなぁ、日光東照宮とかはどうかな?クリエイティブなマシューは、いっぱい刺激を受けそうだよね」マシュー「ありがとう、ぜひ行ってみたいね!」――それでは、マシューは森久保さんがアメリカに来たらどこに連れて行きたいですか?マシュー「そうだな…ニューオーリンズに連れて行きたいな。あんな場所は世界中どこにもない。本当に特別な場所だよ。パリとジャマイカをミックスしたような街で、最もユニークな場所だと思う」森久保「ニューオーリンズ!音楽の街というイメージがあるよ」マシュー「そう!音楽も最高だけど、食べ物もおいしいよ」森久保「行ってみたいね。何度も日本に来てもらっているから、今度は僕がマシューに会いにアメリカへ行きたいな」マシュー「絶対に来てね!」取材後も、まだまだ話し足りなさそうに笑顔で談笑している二人の姿は、“リード役”という枠を超えて本当に“ブラザー”のように見えた。(取材・文:清水久美子/写真:高野広美)『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1は、全国無料のBSテレビ局・Dlife(ディーライフ/チャンネル番号:BS258)にて、8月20日(月)より放送開始。毎週月曜日から水曜日22:00〜22:54。