誰にでも若かりし時代がある。

自分の両親が若い頃のことはなかなか想像しづらいが、かつては青春を謳歌する若者であったのは間違いない。

そんな両親の過去を垣間見た娘の投稿が大きな注目を集めている。

米テキサス州に住むTwitterユーザー「macy!!‏ @sumacy」さんのものである。

彼女は自身が生まれるずっと以前、中国系の父と母が数年に渡り交わしていた手紙の束を投稿した。

my parents were in a long distance relationship for a few years after my dad moved to the u.s but they kept in touch through all these letters.. do you hear me crying pic.twitter.com/hBuxFCSKjv

- macy!! (@sumacy) 2018年8月9日