歌手のジェシカ・シンプソンが、現地時間9日に「Orange County Fair」でパフォーマンスを披露した。

ジェシカは歌手のウィリー・ネルソンと「I Will Be Your Fool」をデュエット。ジェシカにとっては8年ぶりのパフォーマンスで、公開されたYouTubeの動画ではジェシカが涙を拭っているようなところがあった。

ジェシカはパフォーマンスしているところをインスタグラムにアップし、「レジェンドがステージに招待してくれることなんて毎晩あるわけではないわ。それに、私の夫と子供たちは初めて私がパフォーマンスしているところを見ることができたの! 愛してるわ、ウィリー・ネルソン」と投稿。さらに楽屋で夫と子供たちと撮った写真も公開した。

ジェシカは元NFL選手のエリック・ジョンソンと2010年11月に婚約。その後2人の子どもを授かり、2014年7月に結婚式を挙げた。