by sarandy westfall日本では最もポピュラーなペットのひとつである犬は、汗を出すための汗腺が肉球などの一部にしかないため、一般的に暑さに弱いと言われています。そんな犬の中でも屋外で飼育されている犬にとって、夏の照りつけるような日差しは天敵であり、対策を講じないと人間のように夏バテしてしまうことも。そんな外飼いの犬にとって天国ともいえる、エアコン付きの犬小屋がニューヨークには存在します。She Had a Genius Idea: Air-Conditioned Doghouses. Then the City Showed Up. - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2018/08/12/nyregion/brooklyn-dog-doghouse-air-conditioned.htmlニューヨーク州アーズリーには、清潔な白色の巨大な犬小屋が2つ設置されています。これは駐車場にやってきた人が夏の暑い日に車内に飼い犬を閉じ込めたままにしなくて済むようにするための犬小屋「DogSpot」で、エアコンが効いた小屋の中に犬を一時的に預けることができるというものです。小屋は木製ではなくコーティングされたアルミニウムを材料としており、インターネットがつながっているため、ウェブ経由で1分30セント(約33円)の支払いで犬を預けておけるようになっています。これにより、「ペット不可」の建物に用事がある場合でも、暑い車内に愛犬を残したままにする必要がなくなります。エアコン付きの犬小屋DogSpotを考案したのは、ウィンストンという名前のテリアを飼っているチェルシー・ブラウンリッジさん。ニューヨークではペット禁止のカフェなどが多く存在しており、例えばカフェでコーヒーを注文してテイクアウトするにしても、少なくとも15分ほどは愛犬を自宅や車の中で待たせなければいけません。こういった経験をした際、ブラウンリッジさんは「誰かが15分でいいからウィンストンの面倒を見ていてくれればいいのに」と思ったそうで、これを解決するための「ペットのための聖域」を公共の場に設けるためにDogSpotを考案したというわけ。ブラウンリッジさんはDogSpotをペット禁止のお店などにライセンスするための会社としてDog Parkerを設立。創業資金はニューヨークの経済成長を促進するための非営利団体New York City Economic Development Corporationとブルックリン公共図書館から調達したそうです。DogSpotの公式ムービーは以下の通り。どのように使うかが一発で分かります。DogSpot Location Highlight - YouTube犬を連れてお出かけ中に見つけた……この白い箱がDogSpot。使い方は簡単で、フタを開けて……中に犬を入れればOK。これで「ペット不可」のお店でも自由に買い物などが行えるようになります。DogSpotの中の愛犬の様子はいつでもスマートフォンからチェック可能。画面上にはDogSpot内の温度も表示されます。用事が済んだらスマートフォンから支払いを済ませば……フタがパカリ。夏い夏や大雨の日など、外に愛犬を置いておくのが忍びない時に使えるサービスとなっています。ブラウンリッジさんがDogSpotのプロトタイプを作成しようとした際、市の役人は地下鉄に導入されているセキュリティユニットHelp Point Unitを開発するBoyce Technologiesを紹介してくれたそうです。そのおかげか開発は順調に進み、2016年から2017年にかけて食料品店やフードコートなど複数の「人々が毎日通うペット不可の場所」にDogSpotを設置することに成功。Dog Parkerは2017年にスペインのバルセロナで開催されたSmart City Expo World Congressに招待されるまでに成長しますが、同会議の中でマイケル・ブルームバーグ氏がニューヨーク市長だった頃にニューヨーク市交通局局長として活躍したジャネット・サディック・カーン氏が、「DogSpotは公道を占拠しており法令違反である」として批判。これに続くようにニューヨーク市交通局が「歩道にDogSpotを設置するための許可は得られていない」とDog Parkerにサービスの停止を通告する文書を送ります。ブラウンリッジさんは「この文書には我々が違反しているという法令について一切記されていませんでした」と市の対応を批判。その後、2カ月にわたりメールでの協議が行われたそうですが、業を煮やしたニューヨーク市交通局から再びサービス停止を通告する文書が送られてくることとなります。文書には、市のスタッフが調査したところ30以上の歩道にDogSpotが設置されており、2つ以上の公有地にDogSpotが設置されている、と記されていたそうです。これを受け、Dog ParkerはDogSpotをニューヨーク以外の土地で拡張していく計画を進めます。また、ニューヨーク・ステート・スルーウェイの管理団体や食品メーカーのHMSHostと協力し、DogSpotを「HMSHostとの契約下にある自動販売機」と分類することで、ニューヨーク内の高速道路10数カ所に設置することにも成功しました。また、ニューヨークでもDogSpotのようなペットのための「pet harbors(ペットの避難所)」を許可するため動きが活発になっており、ペットの避難所を認可するための法案に注力していたニューヨーク市議会議員のラファエル・L・エスピナル・ジュニア氏の補佐役であるエリカ・ターナー氏は、「ペットの避難所は店頭に置かれたコイン式の子ども用の乗り物とどう異なるのでしょう?」とコメントしています。