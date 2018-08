人類は2万年以上前から、田畑を耕し穀物や果物を栽培する 農業 で自らの食糧を確保しています。そして、農業の歴史は、作物を食い荒らす虫・鳥・イノシシなどとの戦いの歴史でもあります。アメリカのブルーベリー畑で作物を鳥に食い荒らされている農家が、全自動のレーザーかかしを置くことで鳥の撃退に見事成功したと報じられています。Growers Are Beaming Over The Success Of Lasers To Stave Off Thieving Birds : The Salt : NPRhttps://www.npr.org/sections/thesalt/2018/08/12/633065620/growers-are-beaming-over-the-success-of-lasers-to-stave-off-thieving-birds実際にレーザーかかしが動いている様子は以下のムービーで見ることができます。Laser bird deterrent at a Blueberry farm - 99% bird reduction! - YouTubeジャスティン・メデュリさんは、オレゴン州ジェファーソンでサクランボとブルーベリーの畑を管理しています。毎年収穫時期になると鳥が2000羽から3000羽ほどの群れでやってきて、畑のブルーベリーを食い荒らしてしまいます。その損害は畑にあるブルーベリーの4分の1、およそ10万ドル(約1100万円)にも達するとのこと。メデュリさんは、かつてブルーベリー畑から鳥を追い払うために鷹匠を雇ったこともありました。しかし、鷹はコストがかかる上に気難しく、逃げることもあったそうで、「害鳥を追い払う」という役目はほとんど果たしてくれなかったとのこと。そこで、メデュリさんは、Bird Control Groupが製造する全自動のレーザーかかしを自分の畑に導入することを決心したそうです。メデュリさんは1.35km×0.7kmの畑に6基のレーザーかかしを設置しました。まるで監視カメラのような見た目をした装置がレーザーかかしです。レーザーによる鳥抑止技術は鳥の本能を利用していて、鳥は接近するレーザービームを捕食者と認識し、逃げてしまいます。Bird Control Groupが開発するレーザーかかしは、もともと空港や企業農場で使われていたもので、太陽光パネルによる電力で動作し、不規則なパターンで発射する緑色のレーザー光線で鳥を威嚇します。メデュリさんの畑を昼間に訪れると、地面に緑色の光の粒が走っている様子を見ることができます。開発した当初はレーザー光線によって、人間や野生動物の視力を奪ってしまう危険性があるとして、動物愛護団体からも苦情が寄せられましたが、Bird Control Groupはレーザーを照射する方向や出力を調整することでこの問題を回避。Bird Control Group製のレーザーかかしは、世界自然保護基金(WWF)からイノベーション・有効性・動物愛護の点で表彰されています。メデュリさんはレーザーかかしの結果にとても満足していて、「あれだけ私を悩ませた鳥が今では1羽もやってきません」と喜んでいます。なお、レーザーかかしの価格は1基でおよそ9500ドル(約100万円)ですが、Bird Control Groupの北米事業開発担当ディレクターのウェイン・アッカーマンさんによると、「農業機械としては手頃な価格」とのこと。Bird Control Groupはアメリカへの本格的な進出を考えていて、既に2019年には石油精製所や倉庫など、農業にとどまらずさまざまな顧客を相手に300基以上のレーザーかかしを販売する予定にあるそうです。