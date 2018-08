FBIの最強プロファイラー・チームが凶悪事件に挑む犯罪捜査サスペンスドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』。2005年に放送が開始され、全米ではこの秋からなんとシーズン14に突入!超ロングヒットとなっている。クランクイン!では、本作の人気キャラクターのリード役を第1話から演じ続けているマシュー・グレイ・ギュブラーの来日を記念し、リードの吹替えを担当する森久保祥太郎との対談を独占取材!2年振りに再会した“日米リード役”の二人の楽しい対談の様子を前後編でお届けする。FBIに実在するエリート捜査官チームBAU(Behavioral Analysis Unit=行動分析課)が、プロファイリングを駆使してシリアルキラーの犯行を食い止めるべく奮闘するドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』。BAUの一員で、IQ187の天才ドクター、スペンサー・リードを演じるマシュー・グレイ・ギュブラー(以下、マシュー)と、天才だけに早口で難しいセリフが多いリードの日本語吹替えを担当している森久保祥太郎(以下、森久保)。マシューはこれまで度々来日し、森久保との親交を深めてきたが、改まって二人で対談するのは初。ここでしか聞くことのできない貴重な話が次々と飛び出した。■リードは間違いなく一番早口!――マシューは今回2年振り、4度目の来日ですよね。森久保さんと再会していかがですか?マシュー「彼はジャパニーズ・ブラザーだよ!」森久保「それは嬉しいな!会うのはもう4回目だもんね」マシュー「僕の声をずっと日本語で演じてくれているんだよね?」森久保「そうだよ!リードのセリフは早口で、本当に大変(笑)」マシュー「今まで演じてきた中で、リードが一番早口なのかな?」森久保「間違いなく一番だよ(笑)」マシュー「(それを吹替えてくれて)アリガトウゴザイマース!」――リードが早口で難しいセリフを言う時、森久保さんはどんな工夫をしていますか?森久保「難しいセリフや専門用語が出てくる時こそ、ナチュラルに言うように工夫しています。やっぱりリードはすごく頭がいいので、難しいことほどさらっと言いますからね。その辺、演じているマシューはどうなの?」マシュー「僕はセリフがない演技が一番難しいと思うんだ。だから、言葉がいっぱいある方が演じやすい。言葉に隠れることができるからね」――長い間リードを演じてきて、変わってきたことなどはありますか?マシュー「シーズン1からずっと監督たちに頼んでいたのは、キャラクターが成長していく過程を見せたいということなんだ。リードはかなり進化してきたと思うから、彼の成長に合わせて演じるようにしているよ」森久保「マシューの俳優としてのキャリアの中で、『クリミナル・マインド』はどういう位置にあるんだろう?」マシュー「これだけ長く同じキャラクターを演じられるなんて、すごく光栄なことだから、とても大切な作品だよ。もうリードを演じているというより、僕の想像上の親友みたいな存在なんだ(笑)」――マシューは『クリミナル・マインド』のエピソード監督もしていますが、作る側として展望や野望などはありますか?マシュー「できるだけユニークで、独創的なものにしたい。ほかの作品ではやってきていないようなものに挑戦していきたいと思っているよ」森久保「マシューが監督したエピソードは、オープニングの映像を見ただけで、独特の怖さがあって、すぐにわかるよ!」マシュー「アリガトウゴザイマス!ピエロのエピソードはもう見た?」森久保「シーズン13だよね?もうすぐ見るよ!」マシュー「このエピソードは3分間、音がないんだ。音が入った時の恐怖を感じてほしくて」森久保「全く音がないの?それは収録が早く終わりそうだ(笑)。マシューの最新監督エピソード、楽しみだよ!」後編では、撮影現場での秘話や、マシューが森久保にオススメするアメリカの都市、森久保がマシューにオススメしたいアニメーション作品までさらにたくさんのエピソードを披露している。(取材・文:清水久美子/写真:高野広美)『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1は、全国無料のBSテレビ局・Dlife(ディーライフ/チャンネル番号:BS258)にて、8月20日(月)より放送開始。毎週月曜日から水曜日22:00〜22:54。