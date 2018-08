〈8月10日(金)より公開の新作映画をご紹介!〉

『オーシャンズ8』(8.10[金]公開)

1秒の狂いもなく各自の任務を完全に遂行する史上最強の犯罪のプロフェッショナル・チームが、ラスベガスのカジノの金庫を破り大金を盗んだ『オーシャンズ11』。本シリーズを生み出してきたスティーブン・ソダーバーグがプロデューサーを務める本作ではニューヨークに舞台を移し、“ファッション界のアカデミー賞”と称される世界最大のファッションショー「メットガラ」を狙う。



『追想』(8.10[金]公開)

原作は、「アムステルダム」でブッカー賞を受賞し、数多くの話題作を生み出しているベストセラー作家イアン・マキューアンの小説「初夜」。結婚式を終えたばかりの20代前半の夫婦を主人公に、初夜に起きた“ある出来事”が原因で運命が狂ってしまう男女の心情を繊細かつ緊迫感を持って描き出す。

美貌と才能に恵まれながらも心に闇を抱えるバイオリニスト・フローレンス役にシアーシャ・ローナン、夫となる歴史学者を目指す純朴な青年・エドワードにビリー・ハウルが扮する。監督は、BBCドラマ「嘆きの王冠〜ホロウ・クラウン〜」を手がけた舞台演出家・脚本家で、今作が長編映画初となるドミニク・クックが務める。



『ブッシュウィック‐武装都市‐』(8.11[土]公開)

自分の街が、突如<戦場>となっていた。何の前触れもなく戦闘状況の街に放り込まれた大学生のルーシー(ブリタニー・スノウ)が、謎の男スチュープ(デイヴ・バウティスタ)と出会い、生き残りをかけて戦う姿を描く。

制作は世界中で大ヒットを巻き起こした『ザ・レイド』シリーズの「XYZ Films」。主演は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで人気を博した、元プロレスラーの俳優デイヴ・バウティスタ。その鍛え抜かれた肉体で、戦場と化した街を生き抜く謎の男スチュープを力強く演じる。共演は『ピッチ・パーフェクト』シリーズのブリタニー・スノウ。家族に恋人を紹介するためにブッシュウィックの地下鉄に降り立ち、突如争いに巻き込まれていく大学生のルーシーを熱演する。



