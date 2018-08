音楽フェスが盛んなこの季節。未経験の方も誘われることがあるかもしれません。

楽しめるポイントなどはよく紹介されていますが、野外フェスにハマる人はとことんハマる一方で、あまり合わない人だっています。

では、なぜ合わなかったのか……海外サイトが欠点(?)をまとめた「野外フェスをお勧めしない理由」を紹介します。

Why Music Festivals Are Not The Best Places To Hang Out

天気がいいとは限らない。

命がけのときもある。

トイレの悪臭に耐えることも。

子どもにはつらい。

彼氏にもつらい。

6.

ただのコスプレなのか、宗教的な勧誘なのか区別がつかない。

7.

変態がいる。

8.

ときには近寄ってくる。

9.

みんな汚れることを気にしない。

10.

さすがに気にする人もいる。

11.

遊んでいるのか襲われているのか判断できない。

12.

イジられているのかイジメられているのか区別がつきにくい。

13.

(飲み過ぎて)テントがつぶれても気づかない。

14.

酔いつぶれるとおもちゃにされる。

15.

とことんおもちゃにされる。

16.

ゴミにされる。

17.

酔いつぶれた着ぐるみを見ることになる。



海外フェスなので、過激すぎる例かもしれませんが……。

これらを見て、むしろワクワクしてしまった人は、きっと病み付きになるほど楽しめることでしょう。