W杯優勝コンビが初共演へ!!イニエスタとポドルスキが揃ってスタメン入り
J1第21節が11日に開催され、ヴィッセル神戸は本拠地ノエビアスタジアム神戸でジュビロ磐田と対戦する。19時のキックオフに先駆けて両チームの先発メンバーが発表され、MFアンドレス・イニエスタとFWルーカス・ポドルスキが初めて同時にスタメンに名を連ねた。
今夏加入したイニエスタは第17節・湘南戦(0-3)で初出場、第18節・柏戦(1-0)で初スタメンを飾るも、その後家庭の事情などで一時帰国。負傷明けのポドルスキも第12節・FC東京戦(0-0)以降、リーグ戦での出場はなく、2人が同時にピッチに立つ機会はまだなかった。
イニエスタはスペイン代表として2010年の南アフリカ大会、ポドルスキはドイツ代表として2014年のブラジル大会で優勝を経験。世界の頂点を知るスター選手2人がついに初共演を果たす。
第21節
8月11日(土)
神戸 19:00 磐田 [ノエスタ]
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 18 キム・スンギュ
DF 24 三原雅俊
DF 25 大崎玲央
DF 3 渡部博文
DF 30 ティーラトン
MF 14 藤田直之
MF 10 ルーカス・ポドルスキ
MF 8 アンドレス・イニエスタ
FW 27 郷家友太
FW 17 ウェリントン
FW 16 古橋亨梧
控え
GK 1 前川黛也
DF 2 那須大亮
DF 5 アフメド・ヤセル
MF 21 田中順也
MF 35 安井拓也
FW 19 渡邉千真
FW 33 大槻周平
監督
吉田孝行
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 カミンスキー
DF 3 大井健太郎
DF 5 櫻内渚
DF 24 小川大貴
DF 41 高橋祥平
MF 7 田口泰士
MF 11 松浦拓弥
MF 13 宮崎智彦
MF 30 上原力也
FW 20 川又堅碁
FW 22 大久保嘉人
控え
GK 36 三浦龍輝
DF 25 大南拓磨
DF 35 森下俊
MF 19 山田大記
MF 23 山本康裕
MF 27 荒木大吾
FW 16 中野誠也
監督
名波浩
今夏加入したイニエスタは第17節・湘南戦(0-3)で初出場、第18節・柏戦(1-0)で初スタメンを飾るも、その後家庭の事情などで一時帰国。負傷明けのポドルスキも第12節・FC東京戦(0-0)以降、リーグ戦での出場はなく、2人が同時にピッチに立つ機会はまだなかった。
イニエスタはスペイン代表として2010年の南アフリカ大会、ポドルスキはドイツ代表として2014年のブラジル大会で優勝を経験。世界の頂点を知るスター選手2人がついに初共演を果たす。
第21節
8月11日(土)
神戸 19:00 磐田 [ノエスタ]
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 18 キム・スンギュ
DF 24 三原雅俊
DF 25 大崎玲央
DF 3 渡部博文
DF 30 ティーラトン
MF 14 藤田直之
MF 10 ルーカス・ポドルスキ
MF 8 アンドレス・イニエスタ
FW 27 郷家友太
FW 17 ウェリントン
FW 16 古橋亨梧
控え
GK 1 前川黛也
DF 2 那須大亮
DF 5 アフメド・ヤセル
MF 21 田中順也
MF 35 安井拓也
FW 19 渡邉千真
FW 33 大槻周平
監督
吉田孝行
[ジュビロ磐田]
先発
GK 21 カミンスキー
DF 3 大井健太郎
DF 5 櫻内渚
DF 24 小川大貴
DF 41 高橋祥平
MF 7 田口泰士
MF 11 松浦拓弥
MF 13 宮崎智彦
MF 30 上原力也
FW 20 川又堅碁
FW 22 大久保嘉人
控え
GK 36 三浦龍輝
DF 25 大南拓磨
DF 35 森下俊
MF 19 山田大記
MF 23 山本康裕
MF 27 荒木大吾
FW 16 中野誠也
監督
名波浩