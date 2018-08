藤田玲と佐藤流司がそれぞれ主演を務める映画『ダブルドライブ 〜狼の掟〜』『ダブルドライブ 〜龍の絆〜』から、両作の本編がミックスされた特別映像が公開された。映像では、白熱のカーアクションが繰り広げられている。

8月と9月に連続公開される同2作は、「絶狼〈ZERO〉」シリーズの藤田とミュージカル「刀剣乱舞」の佐藤がそれぞれ主演を務め、裏社会で生きる若者たちの姿が激しいカーアクションと共に描きだされる。公開されたのは『狼の掟』と『龍の絆』の本編映像をミックスしたもので、劇用車が縦横無尽に疾走する躍動感あふれる仕上がりに。また、銃口を咥えさせられる佐藤のショッキングな姿など、出演者たちの熱演が多数切り取られている。

怒涛の展開を見せる映像には、『狼の掟』に出演する小宮有紗(『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』)、『龍の絆』出演の木崎ゆりあ(元AKB48およびSKE48)といった美女キャストも登場。楽曲には『狼の掟』の主題歌で、藤田がボーカルを務めるロックバンド「DUSTZ」の「BORDERLINE -A side-」が使用されている。

あわせて『狼の掟』のポスターも公開。「獣の如く、限界突破。」という言葉と、滑走する幾台もの自動車と共に、キャストの藤田、佐藤、小宮、駒木根隆介、波岡一喜が真剣な眼差しを向けており、作品の世界観が伝わってくるビジュアルになっている。(編集部・大内啓輔)

『ダブルドライブ 〜狼の掟〜』は8月25日、『ダブルドライブ 〜龍の絆〜』は9月22日より公開