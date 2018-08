これらの腕時計はスイスに持ち込むと没収・破壊されてしまうもの。

その理由は「偽のスイス製」であるため。個人所有であっても、2008年以降は特許権保護法の新修正条項によって、偽造品は没収されるとのこと。

その他、諸外国の持ち込み・持ち出ししてはいけない品をご紹介します。

Things That Could Get You Into Trouble If You Tried To Transport Them Across Certain Country Borders



「中国」



携帯ライター

喫煙所には着火設備が用意されています。

(参照:「中国の空港で見かけるこの謎の設備、何だと思う?」)



「バルバドス」(カリブ海、英連邦)



迷彩服

軍人以外の迷彩デザインは禁じられており、観光客も着替えなくてはならない。



「ケニア」



ビニール袋

2017年8月以降、環境対策としてビニール袋の使用が禁止に。



「ベトナム」



魚醤

持ち出しできない。公式の禁止ではないが、税関職員によってに捨てさせられる。バッグの中でこぼすと、においが除去できず航空会社がそのリスクを負えなくなるため。



「ナイジェリア」



フルーツジュース

持ち込み禁止。

[画像を見る]

アセトアミノフェン錠(バファリンなどの解熱剤)

持ち込み禁止。



「タイ」

[画像を見る]

電子タバコ

使用禁止、30万バーツ以下の罰金または10年以下の懲役刑。

[画像を見る]

仏像

持ち出し禁止(13cm以上)。

[画像を見る]

ドリアン

においがきついため機内に持ち込めない。

[画像を見る]

スイカ

気圧で爆発の恐れがあるため機内に持ち込めない。



「オランダ」

[画像を見る]

花の球根

持ち出せるのは5kgまで。



「ニュージーランド」

[画像を見る]

自転車

持ち込み禁止。植物の外来種が一緒に持ち込まれる可能性があるため。



意外な物もありますが、渡航の際にはその国のルールをちゃんと把握しておくのが基本ですね。

アメリカでは運輸保安局のチェックがとにかく厳しいので、引っ掛からない物の方が少ないなんて皮肉も言われていました。