『少年ジャンプ』50周年公式YouTubeで『スラダン』など歴代アニメ無料公開
「週刊少年ジャンプ創刊50周年公式チャンネル」が本日8月10日にYouTubeで開設された。
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同チャンネルでは、『週刊少年ジャンプ』創生期から現在連載中の作品まで80タイトル以上のアニメ化作品を、作品ごとに異なる範囲で無料公開。2019年3月31日までの期間限定で視聴でき、平日毎日更新される。
今回配信されるのは『キン肉マン』『北斗の拳』『SLAM DUNK』『幽☆遊☆白書』のそれぞれ1話から5話となる。今後は『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『Dr.スランプ』『DRAGON BALL』『聖闘士星矢』『NINKU-忍空-』『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』『ONE PIECE』『NARUTO-ナルト-』『BLEACH』『バクマン。』などが配信予定だ。
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同チャンネルでは、『週刊少年ジャンプ』創生期から現在連載中の作品まで80タイトル以上のアニメ化作品を、作品ごとに異なる範囲で無料公開。2019年3月31日までの期間限定で視聴でき、平日毎日更新される。
今回配信されるのは『キン肉マン』『北斗の拳』『SLAM DUNK』『幽☆遊☆白書』のそれぞれ1話から5話となる。今後は『こちら葛飾区亀有公園前派出所』『Dr.スランプ』『DRAGON BALL』『聖闘士星矢』『NINKU-忍空-』『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』『ONE PIECE』『NARUTO-ナルト-』『BLEACH』『バクマン。』などが配信予定だ。