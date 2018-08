<もう3年も子供が生まれなった弱ったシャチの群れにやっと生まれた娘が、30分ほど母親と泳いで動かなくなってしまった。母体として十分な餌を食べられなかった自分を責めるように、母はシャチは子供を離さない。いったいいつまで?>

カナダのブリティッシュコロンビア州沖合で7月24日、シャチが死んだ我が子を連れて泳ぐ姿を米ワシントン州のクジラ研究センターが確認した。母シャチは個体番号からJ35またはタレクア(Tahlequah)と呼ばれ、絶滅危惧種に指定されているサザンレジデント・キラーホエールズ(Southern Resident Killer Whales)と呼ばれるシャチの群れ75頭のうちの1頭だ。子を連れて泳ぐその姿は8月8 日にも確認され、これで16日目になる。

The orca known as J35 continues to carry her calf 16 days after she died. Could this sad story could be a catalyst for changing the way we think about other animals? #Tahlequah https://t.co/V58HdJvvPu