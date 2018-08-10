創刊50周年を迎えた「週刊少年ジャンプ」（集英社）連載漫画のテレビアニメ作品を公開するYouTubeチャンネル「週刊少年ジャンプ創刊50周年公式チャンネル」を、8月10日の15時から2019年3月31日までの期間限定でオープンする。

チャンネルでは、創世記から現在連載中の作品まで、ジャンプの歴史を支えた人気アニメを公開。月曜日から金曜日まで平日は毎日更新（午前8時〜）となり、チャンネル開設時は「キン肉マン」「北斗の拳」「幽☆遊☆白書」「スラムダンク SLAM DUNK」など人気作品の1話から5話を配信する。もちろん無料視聴が可能だ。

さらに「こちら葛飾区亀有公園前派出所」「Dr.スランプ」「DRAGON BALL」「聖闘士星矢」「NINKU-忍空-」「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」「ONE PIECE ワンピース」「NARUTO-ナルト-」「BLEACH」「バクマン。」など80タイトル以上が配信予定。各タイトルの冒頭話、伝説回、人気のエピソードなど、作品ごとに公開範囲は異なる。当時、放送を楽しんだ世代だけでなく、若い世代も名作に触れる機会となりそうだ。配信予定作品は随時、チャンネルの公式Twitter（@jump_channel）で告知される。（編集部・入倉功一）