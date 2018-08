毎週水・金曜日更新!オンライン型英会話学習教材「シャドースピーキング」事務局とのコラボ連載「通訳者さんに教わる♪朝のカンタン英語レッスン」。金曜日は、今話題のニュースに関する英語表現をご紹介します♪

「お盆」は英語で何と言う?

多くの地域がもうすぐ「お盆」に入りますね。週末から長期の夏休みに入られる方も多いのではないでしょうか?

この時期は帰省して家族と過ごしたり、お墓参りに出かけたりなど、日本独特の習慣がいまだに根付いていますよね。

さて、この「お盆」、英語では実はそのまま

Obon(=お盆)

と言います。文化に関係する物事は日本語のまま英語になることが多いですが、お盆もそのパターンです。

日本に長く住んでいる外国人は、この期間のいわゆるお盆休みを

Obon holiday / Obon vacation(=お盆休み)

などと言ったりします。

それ以外にも、「お盆」に関する英語表現をご紹介しますね。

お墓参りをする=visit one’s family grave

例えば

I will visit my family grave with my husband.(=私は来週、夫と一緒にお墓参りに行きます)

のように表現できます。

仏壇=a Buddhist altar

Buddhistsは「仏教の」、alterは「祭壇」という意味です。

お供え物=offerings

「お供えする」は、「offer」を使います。

いかがだったでしょうか?

お盆休暇を利用して、この機会に少し英語に触れてみて下さいね♪

