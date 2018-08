陸上最大の動物ゾウ。

ローマを蹂躙したカルタゴのハンニバル将軍を始め、古代世界において「戦象」は敵軍を震え上がらせましたが、大半のヨーロッパ人は直接目にする機会は少なかったことでしょう。

中世やルネサンス期の画家たちが想像や伝聞を頼りに描いた、ユニークな「ゾウ」の絵画をご覧ください。

1.



足が長い! そして鼻も強そう。

2.



ラッパみたいな鼻。

3.



長い鼻&象牙の描写だけを頼りに描いたのでしょう。

4.



鼻がギザギザ。

5.



子どもが強そうな怪獣を描くとこんな感じになりそう。

6.

こんな怪獣もいそうですね。

7.

イノシシっぽい? 本物の鼻の長さを知ったら驚いたことでしょう。

8.

これはゾウだとわかりますね。

9.

馬より小さい扱い。

10.

でかい!

11.

ほとんど馬。実際のゾウは槍くらいでは攻撃は通じませんね。

12.

木をなぎ倒すほどの巨体というのは合っています。

13.

ドラゴンに負けていません。

14.

牙が強烈。足も速そう。

ちなみにヨーロッパ人(地中海世界の人々)が最初に戦象を目にしたのは、アレクサンダー大王率いるマケドニア・ギリシャ連合軍がペルシア帝国と対峙した紀元前331年のガウガメラの戦いが初めてだと言われています。

作品は1685年に描かれたもの。(ヨハネス・ヴァン・デン・アベレ作)



現代とは違い、少ない情報を元に描くことの難しさがわかりますね。