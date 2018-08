久保ミツロウと山本沙代の原案による本格フィギュアスケートアニメ『 ユーリ!!! on ICE 』。繊細でリアルなフィギュアスケートの描写や、演出の巧みさ、登場人物たちの魅力的なキャラ造型などが相乗効果を生んだ、一大ヒット作である。国内外のプロフィギュアスケーターからも愛されるほどに作り込まれた世界観は幅広い層のファンを持ち、2019年には新作映画「ユーリ!!! on ICE劇場版 : ICE ADOLESCENCE(アイス アドレセンス)」が公開予定となっている。その『ユーリ!!! on ICE』が『 サンリオ キャラクターズ』とコラボしたグッズフェアが、東京・原宿、大阪・梅田をはじめ、キデイランド6店舗にて展開中だ。「ユーリ!!! on ICE×サンリオキャラクターズ in KIDDYLAND」と銘打たれたそのフェアは開始早々から大人気で、次々とグッズがソールドアウトになっているという。そのフェアの様子をこの目で確かめるべく、西の旗艦店である「キデイランド大阪梅田店」に行ってきた。■ソールドアウト必死の人気オリジナルグッズ「キデイランド大阪梅田店」はJR大阪駅にも直結する「阪急三番街」の北館にある。店内の一角に「ユーリ!!! on ICE×サンリオキャラクターズ in KIDDYLAND」のコーナーが設けられている。当フェアの開催期間は、2018年7月27日から8月26日までとなっており、コラボグッズには、7月27日から販売されているものと8月4日から販売されているものがあるのだが、取材時(8月7日時点)で、すでにソールドアウトになっているアイテムが多数あった。特にフェア開催直後は開店前から行列ができるほどの人気ぶりだったそう。フェア開催当初は対象商品を3,000円(税込)以上購入すると非売品のキデイランドオリジナル「ペットボトルキャップ」がプレゼントされていたのだが、これも定量に達し、終了しているとのこと。そんな大人気の「ユーリ!!! on ICE×サンリオキャラクターズ in KIDDYLAND」だが、まだまだ魅力的なコラボグッズが数多く販売されている。紹介していこう。愛くるしい「むにゅぐるみS」。普段使いもできそうな「ビッグトートバッグ」と「ランチトートバッグ」。■まだまだある!キュートなコラボアイテム「ラウンドクッション」や「プリント枕カバー」は寝室を賑やかにしてくれそう。身のまわりをデコレーションできる可愛らしい「マスキングテープ」。「とぅるるんアクリルキーホルダー」や「シールアソート」もファンなら手に入れておきたい一品だ。この他にも色々なアイテムが販売されている。スタッフの方によれば、コラボグッズ類の中でもやはり主人公の勝生勇利(かつき ゆうり)とヴィクトル・ニキフォロフをモチーフにしたものがダントツで人気だという。「ある程度は数に余裕を持たせていますが、お早めの来店がおすすめです」とのこと。目当てのグッズがある方はぜひ早めにチェックして欲しい。また、会期中に商品の追加も予定されているとのことなので、一度行った方も時期をおいて再度訪れてみて欲しい。「ユーリ!!! on ICE×サンリオキャラクターズ in KIDDYLAND」の開催期間は8月26日までなのでお早めに!©はせつ町民会/ユーリ!!! on ICE 製作委員会©1976,1989,1992,1993,1996,1998,2018 SANRIO CO.,LTD, APPROVAL NO.S591190【店舗情報】「ユーリ!!! on ICE×サンリオキャラクターズ in KIDDYLAND」開催期間:2018年7月27日〜8月26日住所:大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館営業時間:10:00〜21:00教えて!goo スタッフ(Oshiete Staff)