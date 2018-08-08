台風１３号：東京２３区に暴風波浪高潮警報
８日午後６時２７分現在、東京都内の全ての気象警報・注意報
港区 暴風波浪警報、大雨雷注意報
江東区 暴風波浪警報、大雨雷注意報
品川区 暴風波浪警報、大雨雷注意報
大田区 暴風波浪警報、大雨雷注意報
伊豆大島全域 暴風波浪警報、雷注意報
中央区 暴風波浪警報、雷注意報
江戸川区 暴風波浪警報、雷注意報
伊豆三宅島全域 波浪警報、雷強風高潮注意報
伊豆新島全域 波浪警報、雷強風注意報
伊豆八丈島全域 波浪警報、雷強風注意報
千代田区 暴風警報、雷注意報
新宿区 大雨雷強風注意報
文京区 大雨雷強風注意報
目黒区 大雨雷強風注意報
世田谷区 大雨雷強風注意報
渋谷区 大雨雷強風注意報
中野区 大雨雷強風注意報
杉並区 大雨雷強風注意報
豊島区 大雨雷強風注意報
北区 大雨雷強風注意報
荒川区 大雨雷強風注意報
板橋区 大雨雷強風注意報
練馬区 大雨雷強風注意報
八王子市 大雨雷強風注意報
立川市 大雨雷強風注意報
武蔵野市 大雨雷強風注意報
三鷹市 大雨雷強風注意報
府中市 大雨雷強風注意報
昭島市 大雨雷強風注意報
町田市 大雨雷強風注意報
小金井市 大雨雷強風注意報
小平市 大雨雷強風注意報
日野市 大雨雷強風注意報
東村山市 大雨雷強風注意報
東大和市 大雨雷強風注意報
東久留米市 大雨雷強風注意報
武蔵村山市 大雨雷強風注意報
多摩市 大雨雷強風注意報
西東京市 大雨雷強風注意報
台東区 雷強風注意報
墨田区 雷強風注意報
足立区 雷強風注意報
葛飾区 雷強風注意報
青梅市 大雨雷注意報
調布市 雷強風注意報
国分寺市 雷強風注意報
国立市 雷強風注意報
狛江市 雷強風注意報
清瀬市 雷強風注意報
稲城市 雷強風注意報
あきる野市 大雨雷注意報
瑞穂町 大雨雷注意報
日の出町 大雨雷注意報
福生市 雷注意報
羽村市 雷注意報
檜原村 雷注意報
奥多摩町 雷注意報気象庁によると東京地方、伊豆諸島北部では、暴風に警戒してください。東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、高波に警戒してください。