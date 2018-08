映画『KUSO』のジャパンプレミア上映イベントが8月16日に東京・渋谷のシネクイントで開催される。8月18日から同館で1週間限定上映される『KUSO』は、Flying Lotusが「スティーヴ」名義で発表した初の長編作品。大地震に見舞われた後のアメリカ・ロサンゼルスを舞台に、奇病に蝕まれた人々の様を描く。出演者はハンニバル・バーエス、ジョージ・クリントン、デヴィッド・ファース。劇中音楽にはFlying Lotus、ジョージ・クリントン、Aphex Twin、山岡晃の楽曲が使用されている。一般公開に先駆けて行なわれるジャパンプレミアにはFlying Lotus本人が登壇予定。チケットは8月9日から販売される。また、Flying Lotusの主宰レーベル「BRAINFEEDER」の設立10周年を記念して、日本初となるポップアップショップが8月10日から12日まで東京・渋谷のGALLERY X BY PARCOで展開。『KUSO』の一部映像の公開や、10周年記念グッズ、輸入アイテムの販売、マッケイ・フェルト、駕籠真太郎、ティーブスらによるアート作品の展示、「BEAT RECORDS」などのガレージセールを実施するほか、初日の8月10日にはDJイベントを開催する。さらに、新たにTHUNDERCATの新作7インチアナログ『Final Fight』の先行販売を行なうことが発表。同作はHMV record shop 渋谷の4周年を記念してリリースされる。なお、BRAINFEEDERは8月17日に千葉・幕張メッセで行なわれる『SONIC MANIA 2018』内で『SPACE RAINBOW‘Brainfeeder Night In SONICMANIA’』を実施。Flying Lotusをはじめ、THUNDERCAT、George Clinton & Parliament Funkadelic、DORIAN CONCEPT、ROSS FROM FRIENDS、JAMESZOOが出演する。