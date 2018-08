8月8日(水)にBlu-ray&DVDがリリースされた映画『ボス・ベイビー』より、特典映像「うれしいハプニング 未公開シーン集」の一部、『子犬の取り調べ』映像が公開された。

特典映像「うれしいハプニング 未公開シーン集」の一部

公開されたのは、監督トム・マクグラスら制作陣も試行錯誤の過程でやむなくカットした、特にお気に入りだと語っているシーン。ボス・ベイビーが赤ちゃんの人気を脅かす“新しい子犬”の情報を聞き出すために、犬に対し取り調べを行う。何も話せない犬に対し、脅しをかけたり、ベーコンで気を引いて情報を聞き出そうとするボス・ベイビーと仲間たち。

一方、ボス・ベイビーが家に現れてから両親の関心が自分に向かなくなってしまったことを悲しむティムは、ボス・ベイビーの正体を暴こうと奔走。普通の赤ちゃんではありえない、犬の取り調べを行う現場を写真に収めようと奮闘する。

映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDは8月8日(水)リリース

DreamWorks The Boss Baby © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. ©2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド