米ミネソタ州で認知障害のある男が、8歳男児を高さ9.4メートルのウォータースライダーから投げ落として怪我をさせた。警察の調べで男は自分の行為を認識しており、今後の裁判によっては最長5年の実刑判決が下される可能性もあるという。『CBS Local』『Inside Edition』などが伝えている。



7月31日の午後、ミネソタ州アップルバレーにあるプール施設「アップルバレー・アクアティックセンター(Apple Valley Aquatic Center)」で、ウォータースライダーの列に並んでいた8歳男児が、18歳のローマン・アダムスに抱え上げられ9.4メートル下に放り投げられた。



警察が到着する前にライフガードが救助に駆けつけたところ、男児は両足と大腿骨、肩など複数の箇所を骨折していたものの、幸いにも命に別状はなかった。ローマンを逮捕したアップルバレー警察は、その後の調べでローマンが認知障害を抱えていることを知った。ローマンは施設にパーソナルケアをする介護人と一緒に来ていたが、ウォータースライダーの順番待ちの際には1人で列に並んでいた。



ローマンは事情聴取で「ウォータースライダーには列ができていて、なかなか自分の番が回ってこなかった。だからイライラした」と供述したが、警察では認知障害のあるローマンが、自分の行為を過ちだと認識しているか否かということに焦点を置いたようだ。その結果、ローマンは自分の行いが人を傷つけるものであることを認識していたことが明らかとなり、第3級重暴行罪で逮捕・起訴された。捜査に関わったニック・フランシス警部はこのように話している。



「この施設はオープンして20年になりますが、このような事故は一度もありませんでした。目撃者にとっても非常にショッキングな出来事です。このような犯罪のための安全対策はしておらず、たとえ監視員を増やしたり手すりを高くしても今回の件は防ぎようがなかったといえます。」



8月1日、怪我のために入院している男児を見舞ったフランシス警部は、「男児は元気な様子だった」と述べている。5万ドル(約560万円)の保釈金が設定されてダコタ郡拘置所に送られたローマンは、現在釈放中とのことだ。しかし、今後の裁判で有罪となれば最長で5年の実刑判決が下される可能性もあるという。



