¤½¤¦¤á¤ó¥é¥¤¥Õ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª
Ä´Íý¤¹¤ë¤Î¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¼ê·Ú¤Ê¤½¤¦¤á¤ó¡£¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÌ£¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤½¤³¤Ç¥Ë¥é¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿3¼ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¤¤º¤ì¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ï¤ê¤È±ÉÍÜ¤â¤¢¤ë´¶¤¸¡£Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤½¤¦¤á¤ó¥é¥¤¥Õ¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥È¥Þ¥È¤Ä¤æ
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¡¡30mlÊ¬¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡¡Âç¤µ¤¸2¤·¤½¡¡2Ëç
¥È¥Þ¥È¤ÎÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¤·¤½¤Î¹áÌ£¤Ç¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡£´ï¤Ë¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë´õ¼á¤·¤¿¤á¤ó¤Ä¤æ¤òÃí¤®¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤·¤½¤ò¾þ¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç±ö¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¥³¥¯¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¡£
¢ ¤æ¤ºÇ¼Æ¦¤Ä¤æ
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¡¡60mlÇ¼Æ¦¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¤Í¤®¡¡Å¬ÎÌ¤æ¤º¸ÕÜ¥¡¡¾®¤µ¤¸1ÄøÅÙ
Ç¼Æ¦¤Î½¤ß¤ò¤æ¤º¸ÕÜ¥¤¬¾Ã¤·¡¢¤Í¤®¤Î¹áÌ£¤Ç¿©ÍßUP¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â¤È¤ì¤ë¡¢²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡£´ï¤Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ç¼Æ¦¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êº®¤¼¤Æ¤«¤éÅêÆþ¡£¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Í¥®¤È¤æ¤º¸ÕÜ¥¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢´°À®¡£
£ ¥Ë¥é¤´¤Þ¤Ä¤æ
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¤´¤Þ¤À¤ì¡¡60mlÀ¸Íñ¡¡1¸Ä¥Ë¥é¡¡2ËÜ¤¹¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1
¤´¤Þ¤À¤ì¤ËÀ¸Íñ¤È¥Ë¥é¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¡Á¤Ê¤Ä¤æ¡£¥Ë¥é¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤¯¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£ºî¤êÊý¤Ï¡¢´ï¤Ë¤´¤Þ¤À¤ì¤òÃí¤®¡¢Àö¤Ã¤Æ¹ï¤ó¤ÀÀ¸¤Î¥Ë¥é¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ËÀ¸Íñ¤ÎÍñ²«¡ÊÁ´Íñ¤Ç¤â²Ä¡Ë¤òÀ¹¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤¹¤ê¤´¤Þ¤ò»¶¤é¤»¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤á¤ó¤Ä¤æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¿©¤Ù¤Ê¤ì¤¿¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤â¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÈÌôÌ£¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·Á¯¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£½ë¤µ¤Ç¿©Íß¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼¡¤Ï²¿¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤á¤ó¤òºî¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ä¤æ¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª