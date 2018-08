8月8日(水)にBlu-ray&DVDがリリースされる映画『ボス・ベイビー』と、いま原宿で人気を集めている「SweetXO Good Grief」原宿竹下通り店にてコラボレーションが決定した。

『ボス・ベイビー』×「哺乳瓶ソーダ」コラボドリンクポスター

8月8日(水)より原宿竹下通りにあるカリフォルニア発の大人気のスイーツセレクトショップ「SweetXO Good Grief」原宿竹下通り店で販売中の商品「哺乳瓶ソーダ」とコラボレーション。「哺乳瓶ソーダ」は、可愛い哺乳瓶型のボトルにコットンキャンディや色鮮やかなゼリーをソーダで割り、作る工程も見ていて楽しい、飲んで楽しい、いま原宿で話題を呼んでいるドリンクだ。

今回のコラボレーションでは、“ボス・ベイビー仕様”となった哺乳瓶型のボトルとミルクをイメージしたコラボドリンクを開発。コラボレーション期間中は、1日100個限定で店舗にて販売される。

映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDは8月8日(水)リリース

