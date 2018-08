7月29日、ミッキーマウスにとってショッキングな出来事があった。

米国フロリダ州のディズニーワールドに訪れた客が、ミニーマウスにプロポーズし、なんと彼女はそれを受けてしまったのだ。

そのスキャンダラスな現場を撮影したツイッターユーザーの投稿動画が、これまでに460万回以上視聴されている。怒って見せるミッキーの反応がおかしい。

ミッキーの耳をつけた男性がプロポーズ

動画を投稿したのはNayさんという女性。ミニーにプロポーズした男性は、彼女の友人であるとのこと。

Nayさんがミニーとハグしてから記念写真を撮り、次に友人男性とミニーが写真を撮る段階になって、問題のプロポーズがあった。

ミッキーマウスの耳をつけたその男性がひざまずいてプロポーズすると、ミニーはほぼ即座に承諾。

だが、次のトラブルまでは予想していなかったようだ。

ミニーは婚約者となった男性の肩を慌てて叩き、彼の背後を指し示す。そこには物陰から現れたミッキーが。

怒るミッキーと微笑む客たち

ミニーは「本気じゃなかった」というジェスチャーをしてミッキーをなだめようとするが、ミッキーは背を向けてしまう。

そして去り際に、婚約者男性に向かってビシッと警告のハンドサイン。

水平にした指を目に当てるその仕草は、欧米では「いつでもお前を見張っているぞ(I’ve got my eye on you)」という意味があるそう。

こんな可愛いスキャンダルシーンに客たちは大喜び。ツイッターでも「最高」、「笑えた」というコメントが集まっている。

「彼はアメリカで最も力のあるネズミを怒らせてしまったね」

