オーストラリア1部メルボルン・ビクトリーは6日、ロシア・ワールドカップ(W杯)に日本代表として出場したMF本田圭佑との契約を発表した。

クラブ公式ツイッターは早速、本田のインタビュー動画を公開。「常にベストを尽くすのが僕のスタイルです。勝ちましょう!」と呼びかけた。

メキシコ1部パチューカを昨季限りで退団していた本田は、去就が注目されていたなか、かねてから噂のあったオーストラリア行きが決まった。本田は自身の公式ツイッターで「I signed!Look forward to seeing you in Australia!!(サインした! オーストラリアで会えるのを楽しみにしています)」と投稿。メルボルン・ビクトリー公式ツイッターは選手の紹介プロモーション動画を投稿し、公式サイトでも「メルボルン・ビクトリーの歴史上最大の新契約選手」と歓迎した。

メルボルン・ビクトリー公式は別途、本田が意気込みを語ったインタビュー動画を投稿している。

「このクラブに入団できたことをとても喜んでいます。メルボルン・ビクトリーは豪州でベストのフットボールクラブです。僕の仕事はこのチームを勝たせること、自信はあります。チームに貢献できることは全てやります。常にベストを尽くすのが僕のスタイルです。勝ちましょう! 心を一つに合わせて。ここからがスタートです」

日本、オランダ、ロシア、イタリア、メキシコに続く6カ国目の挑戦。「常にベストを尽くすのが僕のスタイル」というのが、有言実行を貫いてきた本田らしい言葉だろう。2020年の東京オリンピック出場の夢を公言し、次なる目標に向かって希代のレフティーが動き出した。



