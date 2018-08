「仮面ライダー」シリーズ冬の恒例新作映画が12月22日に公開されることが発表、同時に特報映像が公開された。平成最後の仮面ライダー映画として有終の美を飾るタイトルは『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』となることも明かされている。公開されたティザービジュアルは、9月からのテレビ放送開始が告知された、勇ましく構える平成最後のライダー「ジオウ」と、8月4日から映画『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』も公開された「ビルド」の姿。また、ジオウの影には「クウガ」から始まる全平成仮面ライダーの姿が映し出されている。ジオウが全てのライダーの思いを背負っているようにも見える1枚だ。そして特報映像は、『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』の本編終了後に見ることが可能な、映画館でしか見られない特別映像。映画の内容は明かされていないものの、<平成仮面ライダー20作記念>と銘打たれた通り、平成仮面ライダーシリーズの集大成ともいえる一作になることを予感させる映像となっている。「平成」という時代を背負ってきたヒーローたちは一体何を思い、次の時代へと歩みを進めるのだろうか、要注目だ。『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』は12月22日全国公開。