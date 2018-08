土日2日間(8月4日〜8月5日)の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、人気ドラマを映画化した『劇場版 コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』が2週連続の1位に輝いた。

トム・クルーズ主演の人気アクションシリーズの第6弾『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』が2位に、スーパーヒーロー一家の姿を描いた映画『Mr.インクレディブル』の14年ぶりの続編『インクレディブル・ファミリー』が3位に初登場した。ともに公開週の全米ボックスオフィスランキングでは首位を獲得した作品だが、日本では山下智久主演の『コード・ブルー』が強さを見せた。

邦画の新作では人気コミックを原作にしたテレビアニメの劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄(ヒーロー)〜』4位にランクイン。『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film(アンフィルム)』が5位、竹内涼真と浜辺美波が共演した『センセイ君主』が9位となった。

また、6月23日に2館から上映がスタートして口コミなどで評判が広がり、4日時点で全国124館での公開が決定しているヒット中の映画『カメラを止めるな!』が、先週の圏外から10位まで一気にランキングを上げた。

今週は『オーシャンズ8』『追想』『英国総督 最後の家』『よるのたんけん』『ブッシュウィック-武装都市-』などが公開される。(編集部・海江田宗)

【2018年8月4日〜8月5日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(1)『劇場版 コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』:2週目

2(初)『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』:1週目

3(初)『インクレディブル・ファミリー』:1週目

4(初)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄(ヒーロー)〜』:1週目

5(初)『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film(アンフィルム)』:1週目

6(2)『ジュラシック・ワールド/炎の王国』:4週目

7(3)『未来のミライ』:3週目

8(4)『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』:4週目

9(初)『センセイ君主』:1週目

10(圏外)『カメラを止めるな!』:7週目