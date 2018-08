映画『クソ野郎と美しき世界 THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD』のDVD、Blu-ray化が発表された。4月に全国86館2週間限定で公開された同作は、園子温監督『ピアニストを撃つな!』、山内ケンジ監督『慎吾ちゃんと歌喰いの巻』、太田光監督『光へ、航る』、児玉裕一監督『新しい詩(うた)』の4作品で構成。現在はAmazonプライム・ビデオで独占配信されており、第2弾の製作も発表された。DVDおよびBlu-rayは完全受注生産による限定販売となり、本日8月6日から9月9日まで「新しい地図」の特設ページで受注を受け付けている。両形態に映画本編に加え、映像特典『Behind The Scene of“クソ野郎と美しき世界”』、稲垣吾郎、草剛、香取慎吾によるオーディオコメンタリーが収録。28ページにおよぶフォトブックとAmazon Musicで限定配信されていたオリジナルサウンドトラック『クソ野郎と美しき世界 THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD -Original Soundtrack-』を収めたCDも同梱される。なお、先行受注期間の8月13日までに申し込むと特典として同作が早期到着するほか、オリジナルクリアファイルが付属。ファンクラブ会員限定でサイン入りスタッフTシャツや映画パンフレットが抽選で当たるキャンペーンも行なう。発表とあわせ、『クソ野郎と美しき世界 THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD - Original Soundtrack-』の収録曲“新しい詩”のPVが「新しい地図」のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されている。