香取慎吾、草なぎ剛、稲垣吾郎が出演し、4月に全国86館で2週間限定公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の完全受注生産によるDVD&ブルーレイ化が6日、明らかになった。

DVD&ブルーレイには特典映像のほか、3人によるオーディオコメンタリーや28ページに及ぶスペシャルフォトブックが付いてくる。また、Amazon Music で限定配信されていたオリジナル・サウンドトラック「クソ野郎と美しき世界 THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD -Original Soundtrack-」も収録され、サウンドトラックに含まれる「新しい詩」のミュージックビデオが改めてYouTubeで公開された。受注は9月9日まで。

『クソ野郎と美しき世界』は、園子温監督による『ピアニストを撃つな!』、山内ケンジ監督の『慎吾ちゃんと歌喰いの巻』、太田光監督の『光へ、航る』、児玉裕一監督の『新しい詩(うた)』の4本の短編からなるオムニバス映画。香取、草なぎ、稲垣のほか、浅野忠信、満島真之介、馬場ふみか、でんでん、尾野真千子、新井浩文らが出演し、86館という少ない上映館数かつ2週間限定公開ながら累計28万人以上の動員数を記録。すでに第2弾の製作が決まっている。(編集部・小松芙未)