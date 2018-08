by Send me adrift.「あなたは人を操作しようとする」という発言が相手にとっての批判となるように、「人を操作する」ということは、悪いことだと考えらるもの。では、なぜ操作することが悪いことだと見なされるのか、そして「他人を操作する人」を見分けるにはどうすればいいのかを中央ミシガン大学の哲学の教授・Robert Noggle氏が述べています。How to tell the difference between persuasion and manipulation | Aeon Ideashttps://aeon.co/ideas/how-to-tell-the-difference-between-persuasion-and-manipulation他人を操作することの例の1つとして「ガスライティング」という心理的虐待が挙げられます。ガスライティングという言葉は映画「ガス燈」に由来するもの。ガス燈はある夫婦の物語で、夫が妻に「物忘れや盗癖が目立つ」と指摘するなどして精神的に追い込み、妻が自分の正気を疑うように仕向けます。また、マルボロをカウボーイの格好をした「マルボロマン」と結びつけるような広告や、フライドチキンは体にいいと語る広告など、事実とは異なることを視聴者に信じさせるような広告も「操作」の1つといえます。これらの広告はウソを人が持つ欲望や恐怖といった感情と重ね合わせることで、相手の行動を操作するものです。ガスライティングや広告に共通するのは「操作された人が傷つけられる」という点。ガス燈で操作された妻は自分が指摘されたことを「失敗」だと考え罪悪感を持ち、夫の望み通りの行動を行えるよう、何についても夫の許可を得ようとするようになります。また、タバコやフライドチキンは摂取しつづけることは、本人の健康が害される恐れがあります。by atacamakiただし、「他人を操作すること」は必ずしも人を傷つけるわけではないとのこと。例えば、ある女性が夫から虐待を受けていたとします。女性は夫の元から逃げますが、その後に「夫の元に戻ろう」と考えます。この女性の身を守るため、実際には夫は浮気などしていないにも関わらず、女性の友人が「あなたの夫は浮気している」とウソをついた場合、友人は女性が夫に対して怒りを抱くように「操作した」ことになります。しかし、この友人の行動を「他人を操作している」として非難すべきでないと考える人もいるはず。「人が傷つくこと」が必ずしも「操作」の判断基準にならないとしたら、次に考えるべきは「不道徳な方法で他者を扱うこと」が問題ではないのかということ。イマヌエル・カントは「人は人を物のように扱うのではなく、理性ある存在として扱わなければならない」と説きました。カントの考えでは、他人に影響を与える唯一の適切な方法は「合理的な説得」にあります。つまり、合理的な説得以外で他人に影響を与えた場合、それは「不道徳」となるわけです。ただしこの考えに従うと、優しさに基づいた数多くの行動が不道徳だと非難され、「操作」だとみなされることになってしまいます。再びガスライティングについて考えてみると、操作する側の夫は妻が自分自身で正しい判断を行えないようにしていることがわかります。一方で、怒りにかられた友人に「即決するのではなくて、落ち着いてから決めた方がいい」とアドバイスするのは、「操作」とは言えません。虐待を行う夫が、「夫を疑うこと」について妻に罪悪感を持たせるのは、見当違いな罪悪感を持たせようとしている点において「操作している」と言えます。しかし、助けが必要な友人を見捨てたことについて相手に罪悪感を持たせることは、「操作している」と判断されにくいはず。by Noelle Ottoこれことから言えるのは、操作は「正しい判断」を行うための能力を人から奪うということ。人の行動が操作か操作ではないのかは、「相手が考えていること、感じていることについて、相手の判断を誤らせようとする意図」にあるとのこと。人はしばしばカントのいう「合理的な説得」以外の方法で誰かを感化させています。「操作」も感化の1つですが、人の行動が操作であるかどうかは、「他人が自分で意志決定できるようにするかどうか」が問題となってくる、とNoggle氏。つまり、誰かの行動が操作かどうかを見極めるためには、その人がどのような意図で相手を感化させようかに注目する必要があるとのことです。