大ヒット公開中の映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』より、クレア役のブライス・ダラス・ハワードが、オーウェン役を演じたクリス・プラットに直撃インタビューをしている映像が届いた。

超大作となる本作の撮影も終盤に差し掛かり、野生の鳥がさえずる和やかな空気が流れる現場で「クリス、あなたの仕事は?」、「俳優とはどんな仕事で、一番大切なことは何?」と、オーウェンを演じたクリス・プラットにインタビューを敢行している本映像。

ブライスの「憧れていた俳優はいる?」という質問に、クリスが「ジム・キャリーと(シルベスター・)スタローン。」と答え、「(あなたは)まさに2人を足して、2で割ってる!(笑)」と反応する仲睦まじい様子も。撮影最終日でも全くの疲れを感じさせない、パワフルで相性ぴったりの2人が垣間見れる映像となっている。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は大ヒット公開中

(C)Universal Pictures Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド