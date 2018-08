自然の成せる技というのは実に不思議で美しくもある。このほど米テキサス州の空に「天使」の形をした雲が現れた。その光景をカメラで撮影した男性が Facebook でシェアすると、多くの反響を呼んだ。『Inside Edition』『KXAN.com』などが伝えている。7月30日、テキサス州ヒューストン北西部にあるモンゴメリーの高速道路を車で走行中だったダニー・フェラーロさん(57歳)は、進行方向の空に天使の形をした雲が現れたことに気付いた。後光が差し、まるで天使が羽根を広げているかのような形に驚いたダニーさんは、慌てて携帯電話を掴んだ。ほんのわずかの出来事だったようだが、貴重な光景をカメラに収めたダニーさんはこのように話している。「妻と6月に結婚したのですが、家族間の問題に悩まされていました。問題を解決するためにちょうど車を走らせていたところだったのですが、精神的に相当参っていて。でもこの日、この雲を見て乗り越えていけると希望を見出すことができたのです。素晴らしい後光を放つ天使の形をした雲は、まるで『いつもそばにいる』という神からのお告げのようにも思えました。神の存在を信じている私たちにとっては、然るべき瞬間に現れた天使が万事うまくいくと伝えてくれたような気がしたのです。どれだけの人がこの雲に気付いたのかはわかりませんが、見た人それぞれがきっと特別な意味のあるものに思えたことでしょう。」美しく、珍しい光景を目撃できたことに感謝しているダニーさんは、自身のFacebookに「テキサス・エンジェル」と題して日没に現れた天使の雲をシェアした。これを見たユーザーらからは「わぁ、とっても綺麗」「まさに天使の姿だね」「美しい写真をシェアしてくれてありがとう」といった声があがっている。画像は『Danny Ferraro 2018年7月30日付Facebook「TEXAS ANGEL This was the sunset as we were driving down Hwy 105. How awesome is that!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)