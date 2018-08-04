Á´¹ñ¶¦ÄÌ¡Ö²ÆµÙ¤ßÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼ÂÐºö¡×¤Î´ðËÜ¡£»ä¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç·âÄÆ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡ÀèÆü¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤òÈ¯¸«¡£²æ¡¹¤ÏÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥ì¤òÈ´¤¤¤¿¸å¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æº¸¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÁö¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯³ÍÊª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¤ÌÌ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬¼¡¡¹¤ÈÁö¹Ô¼ÖÀþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤¬¥Ý¥Ã¥«¥ê¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¡¢Ê¤ÌÌ¤òÈ´¤¤Ä¤ÄÄÌ²á¡£¥½¥ì¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉÈøÂÎÀ©¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¾¸å¤Ë¥ë¡¼¥Õ¤ËÀÖ¿§Åô¤ò¤»¤ê½Ð¤µ¤»¡¢¤â¤Î¤Î1ÉÃ¸å¤Ë¤Ï³ÍÊª¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Î¤Û¤¦¤â¡¢ÄÉÈøÄ¾¸å¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¸ºÂ®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂ®ÅÙ¤ò·×Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç»¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤Ã¤¿¥ê¥ä¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨¤Ç¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡×¡ÖÂ³¤±¡×¤È»Ø¼¨¡£¸æÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄÉÈø¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙ·×Â¬¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¿§Åô¤òÅÀÅô¤µ¤»¤Æ300mÉ¬Í×¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤º¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¤Þ¤¢1ÉÃ¤Ç¸æÍÑ¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤ÎÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«Ê¬¤±Êý
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÊá¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤ËÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸æÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Î¥á¥Ã¥«¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¡ÊÀ©¸ÂÂ®ÅÙ»þÂ®70km¡Ë¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¤¤È¤¤ÏÊÒÆ»¤Ç3Âæ¡¢Ê¤ÌÌ¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÁ±ÎÉ¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ó¤Î°µ¤¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦É÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤ÎÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«Ê¬¤±Êý¤ò¡£
¡ü¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç¸«¤ë¾ì¹ç
¡¡ÃÏÌ£¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥»¥À¥ó¤Ç¡¢ºÂ¹â¤Î¹â¤¤¥ª¥ä¥¸¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¡£¥ª¥ä¥¸¤¬±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ù²ü¤·¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Ï1Ì¾¤Ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÀäÂÐ¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤ËÉØ¿Í·Ù´±¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°¼Á¡Ê¡©¡Ë¤ÊÎã¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üÄÉ¤¤±Û¤¹¾ì¹ç
¡¡ÃÏÌ£¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥»¥À¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ù²ü¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Ï¥ê¥ä¥¬¥é¥¹¤ËÇ»¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ä¥¸¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤É¤¦¤«¡¢¸åÊý¤«¤é¤ÏÈ½ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼Ö¼ï¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¤¬ÂçÉôÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¥Æ¥£¥¢¥Ê¤ä¥Þ¡¼¥¯£Ø¡¢¥ì¥¬¥·¥£Åù¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤°¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµì·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ò¸«¤¿¤é·Ù²ü¤·¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÄÉ¤¤±Û¤·¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Î¼ÖÆâ¤ò²£ÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢³Î¼Â¤ËÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤À¡£
¡¡Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼«¿È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÌÔÁ³¤ÈÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢³ÍÊª¤òÊª¿§¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£PA¤Ê¤É¤ËÀø¤ó¤Ç³ÍÊª¤ÎÄÌ²á¤òÂÔ¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¸å¼Ô¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°¤â¸å¤í¤â·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¸åÊý¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢¡»ä¤Ï10ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¸æÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎÞ
¡¡»ä¤â4Ç¯Á°¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ70km¤ÎÆüËÜ³¤ÅìËÌÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¡¢ÀµÌÌ¤Ë¥¥ì¥¤¤ÊÄ»³¤»³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¯Âå¤â¤Î¤ÎÇò¤¤¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ë¡¢28km¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ö¼ï¤Ï¡¢²«¿§¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥ê458¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò1ÐÆ§¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä»³¤»³¤Ë¸«¤È¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯´±·û¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¸åÊý¤«¤éÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÇ°¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸À¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÎÞ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿À¶¿åÁð°ì
¡ÚÀ¶¿åÁð°ì¡Û
1962Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄÂçË¡Â´¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡Ø¤½¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¯¤À¤µ¤¤!!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥êÊ¸³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¼óÅÔ¹âÂ®¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÆæ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃøºî¤ÇÆ»Ï©¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£À¶¿åÁð°ì.com
¡¡ÅöÆü¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯³ÍÊª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¤ÌÌ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬¼¡¡¹¤ÈÁö¹Ô¼ÖÀþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤¬¥Ý¥Ã¥«¥ê¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¡¢Ê¤ÌÌ¤òÈ´¤¤Ä¤ÄÄÌ²á¡£¥½¥ì¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉÈøÂÎÀ©¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¾¸å¤Ë¥ë¡¼¥Õ¤ËÀÖ¿§Åô¤ò¤»¤ê½Ð¤µ¤»¡¢¤â¤Î¤Î1ÉÃ¸å¤Ë¤Ï³ÍÊª¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Î¤Û¤¦¤â¡¢ÄÉÈøÄ¾¸å¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¸ºÂ®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂ®ÅÙ¤ò·×Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç»¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤Ã¤¿¥ê¥ä¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨¤Ç¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡×¡ÖÂ³¤±¡×¤È»Ø¼¨¡£¸æÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄÉÈø¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙ·×Â¬¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¿§Åô¤òÅÀÅô¤µ¤»¤Æ300mÉ¬Í×¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤º¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¤Þ¤¢1ÉÃ¤Ç¸æÍÑ¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼ÂÐºö¤Î´ðËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤ÎÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«Ê¬¤±Êý
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÊá¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤ËÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸æÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Î¥á¥Ã¥«¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¡ÊÀ©¸ÂÂ®ÅÙ»þÂ®70km¡Ë¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¤¤È¤¤ÏÊÒÆ»¤Ç3Âæ¡¢Ê¤ÌÌ¤Ë¸¡µó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÁ±ÎÉ¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ó¤Î°µ¤¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦É÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤ÎÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«Ê¬¤±Êý¤ò¡£
¡ü¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç¸«¤ë¾ì¹ç
¡¡ÃÏÌ£¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥»¥À¥ó¤Ç¡¢ºÂ¹â¤Î¹â¤¤¥ª¥ä¥¸¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¡£¥ª¥ä¥¸¤¬±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ù²ü¤·¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Ï1Ì¾¤Ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÀäÂÐ¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤ËÉØ¿Í·Ù´±¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°¼Á¡Ê¡©¡Ë¤ÊÎã¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üÄÉ¤¤±Û¤¹¾ì¹ç
¡¡ÃÏÌ£¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥»¥À¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ù²ü¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Ï¥ê¥ä¥¬¥é¥¹¤ËÇ»¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ä¥¸¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤É¤¦¤«¡¢¸åÊý¤«¤é¤ÏÈ½ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼Ö¼ï¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¤¬ÂçÉôÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¥Æ¥£¥¢¥Ê¤ä¥Þ¡¼¥¯£Ø¡¢¥ì¥¬¥·¥£Åù¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤°¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµì·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤ò¸«¤¿¤é·Ù²ü¤·¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÄÉ¤¤±Û¤·¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Î¼ÖÆâ¤ò²£ÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢³Î¼Â¤ËÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤À¡£
¡¡Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼«¿È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÌÔÁ³¤ÈÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢³ÍÊª¤òÊª¿§¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£PA¤Ê¤É¤ËÀø¤ó¤Ç³ÍÊª¤ÎÄÌ²á¤òÂÔ¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¸å¼Ô¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°¤â¸å¤í¤â·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¸åÊý¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢¡»ä¤Ï10ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¸æÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎÞ
¡¡»ä¤â4Ç¯Á°¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ70km¤ÎÆüËÜ³¤ÅìËÌÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¡¢ÀµÌÌ¤Ë¥¥ì¥¤¤ÊÄ»³¤»³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¯Âå¤â¤Î¤ÎÇò¤¤¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ë¡¢28km¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÊ¤ÌÌ¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ö¼ï¤Ï¡¢²«¿§¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥ê458¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò1ÐÆ§¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä»³¤»³¤Ë¸«¤È¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯´±·û¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¸åÊý¤«¤éÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÇ°¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸À¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÎÞ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿À¶¿åÁð°ì
¡ÚÀ¶¿åÁð°ì¡Û
1962Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄÂçË¡Â´¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡Ø¤½¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¯¤À¤µ¤¤!!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥êÊ¸³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¼óÅÔ¹âÂ®¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÆæ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃøºî¤ÇÆ»Ï©¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£À¶¿åÁð°ì.com