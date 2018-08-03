À¤³¦¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó±Ñ¹ñÇÐÍ¥¤¿¤Á¡¡¤¤¤ÞÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤3¿Í
Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È°ú¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê±éµ»ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¿·ºî±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¡£¿Â»Î¤Î¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÎÃËÍ¥¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ã¡ã±Ñ¹ñ¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡õËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÊÔ¡ä¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦¤ò½ä¤ë¡ª¡ÁÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò½Ð¿È¹ñÊÌ¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Á
¢£¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡¢¥µ¥à¡¦¥Ò¥å¡¼¥¢¥ó
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥µ¥à¤Ï¡¢±ÑÊÆ¹çÆ±À½ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£18À¤µª¤¬ÉñÂæ¤Î¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É·³¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£¸½Âå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿´Ç¸îÉØ¤Î¥¯¥ì¥¢¡Ê¥«¥È¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ð¥ë¥Õ¡Ë¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò°é¤ß¤Ä¤Ä¡¢Äì°ÕÃÏ¤Î°¤¤·³¿Í¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£´±Ç½Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¦¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¸½ºß38ºÐ¤Î¥µ¥à¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¡¢¸½ºß¤Î±Ñ¹ñ²¦Î©¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²»³Ú±¡¡Êµì²»³Ú¥É¥é¥Þ±¡¡Ë¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îµ»ÎÌ¤ò½¬ÆÀ¡£°Ê¹ß¡¢Æ±À°¦¼Ô¤Ø¤ÎÇ÷³²¤ò°·¤Ã¤¿±ÑChannel 4¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØA Very British Sex Scandal¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¡¢ÊÆThe Hallmark Channel¤ÎÎø°¦¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡ØA Princess for Christmas¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2014Ç¯¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡ÖGreat North Run¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»üÁ±³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤ÄÃÎÅª¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£
º£Ç¯40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥à¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÂ¿ºÍ¤ÊÃËÍ¥¡£²è²È¤ÎÊì¿Æ¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉã¿Æ¤Î²¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¡¢ÊÆ·³¤Î¥½¥Þ¥ê¥¢·³»ö²ðÆþ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2010Ç¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç°ìÌöÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤ÏÃÎÅª¤Ç¸ý¤Î¾å¼ê¤¤¥¤¡¼¥à¥¹Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥±¥Ë¥¢¤Ëµï¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥É¥à¡¦¥³¥Ö¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
2015Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±Í½ÄêÃÏ¤ÎÅ·¸õÉÔ½ç¤Î¤¿¤áµÞî±¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£Éü½²¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢¶ØÃÇ¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØTABOO¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¾Ã¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÇ®±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï°¦¸¤²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥à¡£¼«Å¡¤Ë¤¤¤ëÆóÆ¬¤Î¤¦¤Á°ìÆ¬¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤¸µ¥Ú¥Ã¥È¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤ò¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï°¦¸¤¤Ë¤âÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ð¥È¥é¡¼
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼¡£º£Ç¯49ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈà¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å·Ï¤ÎÎ¾¿Æ¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÇ®¿´¤ËË¡Î§¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÈà¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥í¥ó¥É¥ó¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥Ð¡¼¥³¥Õ¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ÎÌò¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±é·à¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¶âÁ¬Åª¤Ë¸·¤·¤¤À¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1997Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø007¡¿¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Í¥Ð¡¼¡¦¥À¥¤¡Ù¤Ç¿åÊ¼¤ÎÃ¼Ìò¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¡£
Ê£¿ô¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆUSA¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥Þ¡Øµ³ÇÏÂç²¦¥¢¥Ã¥Æ¥£¥é/Ê¿¸¶¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡Ù¤È±Ç²èÈÇ¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉëÂ¤ê¤Î¹îÉþ¤Ë¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¡Ø300 ¡Ò¥¹¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î±ÑÍº¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹²¦Ìò¤Ç¼ç±é¡£¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤ÈÆùÂÎÈþ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡Ø¥¨¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ç¤Ï½Ð±é¤È¶¦¤ËÀ½ºî¤â¤³¤Ê¤¹¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£
♦º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢±Ñ¹ñÇÐÍ¥Áªµó
¤Û¤«¤Ë¤âÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ú¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¤ä¡¢¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ù¤Î¥Æ¥ª¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ê¤É¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¸Ø¤ë¥¤¥±¥á¥óÃËÍ¥¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡SCREEN¤È¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡Ò±Ñ¹ñÃËÍ¥ÁíÁªµó2018¡Ó¤ò³«ºÅÃæ¡£±Ñ¹ñÃËÍ¥¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï°µÅÝÅªÂçº¹¤Ç¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£2018Ç¯1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥³¥ê¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¡£ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ò¥ë¥º½ÉÇñ·ô¡Ê2ÁÈ4Ì¾ÍÍ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡£±þÊçÄùÀÚ¤Ï9·î24Æü¤Ç¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï12·î¹æSCREEN»ï¾å¤ÇÈ¯É½¡£¤´ìÝÕþ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÃËÍ¥¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤ò¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.cinefilwowow.com/british-actor2018/¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë