◆光と音のRPG『アークザラッド R』事前登録者数が受付開始から3日間で10万人を突破!



『アークザラッド R』の事前登録者数(※1)が、事前登録キャンペーンの受付を開始した7/30(月)から3日間(※2)で10万人を突破したことをお知らせします。



■事前登録者数10万人突破!精霊石600個などを全員にプレゼント!!

達成報酬として、精霊石(※3)600個、ゴッズ(※4)50,000G、虹の大結晶(※5)5個をリリース時に全てのユーザーにプレゼント(※6)いたします。事前登録キャンペーンは引き続き受付中のため、ぜひこの機会にご参加ください。



▼事前登録キャンペーン報酬詳細

1万人突破:精霊石100個<達成済>3万人突破:ゴッズ50,000G<達成済>5万人突破:精霊石200個<達成済>7万人突破:虹の大結晶5個<達成済>10万人突破:精霊石300個<達成済>20万人突破:トッシュ(☆4)

■事前登録URL

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arctheladr.forwardworks

▼公式Twitter

https://twitter.com/arcthelad_r

▼公式LINE

https://line.me/R/ti/p/%40yib5752u



◆絶賛開催中!『アークザラッド R』Twitterフォロー&リツイートキャンペーン



復刻仕様『アークザラッド R』インフォメーションキット等が抽選で当たるTwitterキャンペーンは引き続き開催中です。インフォメーションキットは、懐かしの「プレイステーション」のゲームパッケージを再現した、取扱説明書風の冊子や復刻シールなどが入った限定ノベルティです。



対象期間中に『アークザラッド R』公式Twitter(@arcthelad_r)をフォローした上で、キャンペーン対象のツイートをリツイートすることでご応募いただけます。ぜひこの機会にご参加ください。



▼『アークザラッド R』公式Twitter(フォローはこちらから)

https://twitter.com/arcthelad_r



■キャンペーン期間

2018年7月30日(月)12:00〜アプリ配信開始まで



▼プレゼント賞品

復刻仕様『アークザラッド R』インフォメーションキット20名

※画像はすべて開発中のものとなります。



■『アークザラッド R』



対応:iOS/Android

利用料:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

配信日:近日配信予定



公式サイト:https://arcthelad.com



フォワードワークスは近日配信予定の スマートフォン アプリ 『アークザラッド R』の事前登録者数が、7月30日の受付開始から3日間で10万人を突破したと発表しました。以下、リリースより引用(C)Sony Interactive Entertainment Inc. (C)ForwardWorks Corporation.Developed by AltPlus Inc.