犯罪プロフェッショナルチームの活躍を描く『オーシャンズ』シリーズ最新作『オーシャンズ8』(10日公開)と、福田雄一氏が脚本・監督を務める映画『銀魂』の続編『銀魂2 掟は破るためにこそある』(17日公開)。今夏注目作のコラボビジュアルが解禁され、豪華な顔ぶれが勢ぞろいした。まずは、ハリウッド最強の犯罪ドリームチーム"オーシャンズ8"。サンドラ・ブロック(デビ―・オーシャン役)を筆頭に、ケイト・ブランシェット、ミンディ・カリング、サラ・ポールソン、オークワフィナ、リアーナ、ヘレナ・ボナム=カーター、アン・ハサウェイら世界を魅了するキャストがズラリ。一方の『銀魂2』は、万事屋と真選組の混合チームで対抗。小栗旬(坂田銀時役)をはじめ、菅田将暉、橋本環奈、中村勘九郎、吉沢亮、柳楽優弥、三浦春馬、堤真一が登場する。劇中で破天荒なギャグシーンに挑んだキャストたちだが、本ビジュアルでの表情は真剣そのもの。一方で、オーシャンズの面々は不敵な笑みを浮かべ、その対比が印象的なゴージャスな仕上がりとなっている。公開を間近に控え、サンドラは「怪盗の映画って、どんな作品も楽しいもの。犯人たちが何を盗むのか、どうやって逃げきるのか、そしてその過程でどんな騒動が待ち受けるのか。この映画の見どころは、素晴らしく個性的で大胆。ユーモアのある8人の女性たちのストーリーに、観客の皆さんを巻き込んでいくこと。そして、誰も予想できない展開を楽しんでほしいです」とコメントを寄せた。『オーシャンズ8』は、カリスマ窃盗犯ダニー・オーシャン(ジョージ・クルーニー)の妹デビー率いる、個性豊かな8人の犯罪プロフェッショナルチームが、世界最大のファッション・ショーに潜入するさまを描く。『銀魂2 掟は破るためにこそある』は、「真選組動乱篇」と「将軍接待篇」を融合させたストーリーが展開する。金欠で家賃も払えない、銀時ら便利屋"万事屋銀ちゃん"の3人はついにバイトを決意するが、行く先々のバイト先で天下の将軍様と遭遇する羽目に。同じ頃、真選組は内紛劇により危機に迫られる。やがて将軍をも巻き込む陰謀につながり、江戸中で大騒動が勃発する。