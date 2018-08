日本でもロングランヒットを記録しているインド映画『バーフバリ』のドラマシリーズがNetflixで配信されることが決定した。Deadlineをはじめ各メディアでは、すでに2シーズン分がオーダーされたと報じている。

『バーフバリ』は古代インドの神話をベースに、伝説の戦士バーフバリの数奇な運命を描いた作品。「バーフバリ:ビフォア・ザ・ビギニング(原題) / aahubali: Before the Beginning」と題されたシリーズは、タイトルの通り映画の前日譚(たん)。第1シリーズは全9エピソードとなり、スピンオフ小説「The Rise Of Sivagami」を原作に、物語の舞台となるマヒシュマティ王国の国母シヴァガミの人生を描く。

制作にあたって、『バーフバリ』の生みの親であるS・S・ラージャマウリ監督と、シリーズ関連作を手掛けるアルカ・メディアワークスが、Netflixとパートナーシップを提携。シリーズの監督は、カッタ・デーヴァとプラヴィーン・サッタールが共同で務めるという。

Netflixでは近年、オリジナルドラマ「聖なるゲーム」や、短編映画集『慕情のアンソロジー』などインド製作のオリジナル作品を配信している。(編集部・入倉功一)