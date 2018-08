東野圭吾の原作「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が中国で映画化され、『ナミヤ雑貨店の奇蹟 -再生-』のタイトルで10月13日(土)に日本公開されることがわかった。

山田涼介、西田敏行出演の日本映画版『ナミヤ雑貨店の奇蹟』は動員100万人の大ヒットを記録し、第41回日本アカデミー賞で優秀作品賞を含む6部門を受賞。ベストセラー作家・東野圭吾の数ある作品の中で最も泣ける感動作として映画界、出版界の話題をさらった「ナミヤ雑貨店の奇蹟」(角川文庫刊)。

中国で絶大な人気を誇るNO.1男性アイドルユニットTFBOYSのワン・ジュンカイ、2017年版中国美人ランキングで1位を獲得したディルラバ・ディルムラット、『山河ノスタルジア』のドン・ズージェン、“中国一美しい女子大生”として話題となったチェン・ドゥリンら若手スターに加え、『天安門、恋人たち』のハオ・レイや『空海 -KU-KAI- 美しき王妃の謎』のチン・ハオら実力派が集結。さらに、ジャッキー・チェンが西田敏行と同じ雑貨店店主役で出演する。

本編に登場し、物語のキーともなる楽曲「再生」が副題に添えられる。日本映画版では同じ意味の「REBORN」という曲名で山下達郎が主題歌を担当し、劇中では同曲を門脇麦が披露。そして“『ナミヤ雑貨店の奇蹟』が再びスクリーンに”という意味を込めたタイトルとなった。

西田敏行は「国際的俳優であるジャッキー・チェン氏。中国版『ナミヤ雑貨店の奇蹟』では、役者としての振り幅の大きさに感銘しました。奇しくも同じ役を演じられたことを大変光栄に思います」とコメントを寄せている。

映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟 -再生-』は10月13日(土)より公開

© 2017 EMPEROR FILM PRODUCTION COMPANY LIMITED WANDA MEDIA CO., LTD. SHANGHAI PMF PICTURES CO., LTD KADOKAWA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド