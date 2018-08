8月8日(水)にBlu-ray&DVDがリリースされる映画『ボス・ベイビー』より、小堺一機特別出演のCM放映が決定した。

このCMは、主人公「ボス・ベイビー」が“赤ちゃんだけどおっさん”というユニークなキャラクターを映像表現するために、“おっさんだけど赤ちゃん”のように可愛い芸能人代表として「小堺一機」にオファーし、コラボ映像が実現した。このCMは、交通広告サイネージ用<15秒>とWEB上<30秒> で広告配信される。

映画『ボス・ベイビー』Blu-ray&DVDは8月8日(水)リリース

DreamWorks The Boss Baby © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. ©2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

