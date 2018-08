人気モデルの藤田富が「仮面ライダーアマゾンズ」に続き2作目の主演を務め、8月11日(土)より、ひかりTV・dTVチャンネルにて配信開始となるドラマ「拝み屋怪談」。Jホラーファン注目の恐怖作を彩る、追加キャストの美女2人が発表された。

【写真を見る】藤田富が美女にタジタジ!?ホラーに彩りを与える美女2人をチェック/[c]2018「拝み屋怪談」製作委員会

物語の主人公・郷内心瞳は、東北の片隅で、依頼人の悩みを祈りで解決する拝み屋を営んでいる。相談事の中には、手におえない不可解な怪異現象があり、さらに、自身も14歳の時から、謎の少女の存在に苦しめられていた。郷内が見聞きした話、郷内自身の恐ろしい物語が、明らかになっていく…。

本作は、第5回『幽』怪談実話コンテスト大賞受賞者の郷内心瞳による怪談実話「拝み屋怪談」シリーズが原作。脚本は「ほんとにあった怖い話」でJホラーの礎を築き、黒沢清監督『DOOR III』(96)の脚本でその地位を不動のものにした小中千昭。

監督は、実相寺昭雄監督の愛弟子であり、ドラマ版「エコエコアザラク」、『ねらわれた学園 THE MESSIAH FROM THE FUTURE』(97)、『蛇女』(00)などを手掛けた清水厚と、テレビドラマ「怪談新耳袋 百物語」、『へんげ』(11)の大畑創が務めるなど、スタッフにはホラーに長けた名手が集結した。

藤田演じる拝み屋・郷内のもとへ相談に訪れる美しい依頼人・高鳥千草役に「仮面ライダーオーズ/OOO」でヒロイン・泉比奈役を演じ、雑誌non-noの専属モデルとしても活躍する高田里穂が決定。高田は「ライダー」出身でモデルとしても活躍と、奇しくも主演の藤田と共通点が多い。

また本作のカギとなる重要キャラクターで、14歳の時から郷内の前に幾度となく現れる謎の少女・加奈江役には、『カノン』(16)で女優・ミムラが演じた役の幼少時代に扮し注目を集めた、鎌田らい樹。役柄と同じ現役の中学生である鎌田が「リング」シリーズの貞子を彷彿させるキャラクターに挑む。

拝み屋として依頼人の悩みを解決する立場の郷内が、美しい依頼人と謎の少女という2人の女性との出会いにより、想像を絶する数々の怪異に苦しめられるそうで、女性2人に振り回される、普段のクールさと違った藤田の姿も、ファン必見だ。

<キャストコメント>

●藤田富(郷内心瞳役)

「高鳥千草役の高田さんは、『仮面ライダーオーズ/OOO』のヒロインということを事前に存じておりました。実は最初お会いした時、目力が強く少し怖かったのですが、共演してみると、すごく優しくて、芝居に対して真面目な方で、たくさん学ばせていただくことがありました。加奈江役の鎌田さんは、普段は、真っ白な服が似合いそうな、純真な少女という感じですが、撮影が始まると、一気に表情が豹変して、とても不気味な雰囲気を纏っていて、一緒に演技をしていて、鳥肌が立つくらいでした。撮影はかなりタイトなスケジュールでしたが、スタッフの皆さんのおかげでなんとか撮り終えることができました。この作品を撮っていて、『こんなホラー作品他には無い』と確信しました。『生々しくて』『不気味で』『テンポが良くて』『ドキドキする』ドラマ。『拝み屋怪談』にしかない体験を皆様に味わっていただけるんじゃないかと思います。ぜひ『拝み屋怪談』の沼に、この夏はどっぷりハマっていただけたら嬉しいです」

●高田里穂(高鳥千草役)

「壮絶な過去を背負った高鳥千草という女性を演じるのには、かなりの労力が必要でした。ただのホラーではないSF的な要素もある作品に仕上がっているかと思います。是非この暑い夏に、おぞましいエピソードの数々を観て涼しくなって頂きたいです!」

●鎌田らい樹(加奈江役)

「加奈江は、とても真っ直ぐで一生懸命な女のコで、全ての行動や表情に意味があったので、表現するのがとても難しい役でした。お話が進んでいくにつれてあらわになる加奈江の本当の気持ち。一つ一つの言動に注目して見ていただきたいです!」(Movie Walker・文/編集部)