映画『The House with a Clock in Its Walls』が『ルイスと不思議の時計』の邦題で10月から全国で公開される。同作の原作はジョン・ベレアーズの同名小説。両親を亡くしたルイスが、二流魔法使いである叔父のジョナサンと一流魔女のツィマーマンと共に、自身の住む屋敷に隠された「世界を破滅へと導く時計」を探し当て、世界を救おうとする、というあらすじだ。ルイスと共に古い屋敷に住む魔法使いのジョナサン役をジャック・ブラック、ルイスとジョナサンの隣人で魔女のツィマーマン役をケイト・ブランシェットが演じるほか、オーウェン・ヴァカーロ、カイル・マクラクランらが出演。『グリーン・インフェルノ』『ノック・ノック』などのイーライ・ロスが監督を務めた。製作はスティーヴン・スピルバーグのアンブリン・エンターテインメント。発表とあわせてポスタービジュアルと予告編が公開。ポスタービジュアルにはルイス、ジョナサン、ツィマーマンの3人と「ポンコツ魔法使いでも、きっと世界は救える。」というキャッチコピーが写し出されている。予告編には、紫色の触手のようなものがジョナサンの背後から扉を開けようとする場面や、屋敷の中の不思議な現象を目撃して驚愕するルイスの姿、ジョナサンの「壁の中に世界を滅ぼす恐ろしい時計が隠されてる」という言葉、3人が屋敷を探索する様子などが確認できる。ナレーターはルイスの吹き替えを担当する高山みなみ。