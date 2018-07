8月が誕生日の海外・国内俳優や映画監督、総勢58名をご紹介。Happy Birthday!

映画監督/1965年生まれ(53歳)/イギリス出身

主な作品:『アメリカン・ビューティ―』『ロード・トゥ・パーディション』『レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで』『007 スペクター』など。

8月2日 ピーター・オトゥール

俳優/1932年〜2013年/アイルランド出身

主な作品:『アラビアのロレンス』『おしゃれ泥棒』『ラストエンペラー』『ホドロフスキーの虹泥棒』『トロイ』など。

8月2日 ウェス・クレイヴン

映画監督/1939年〜2015年/アメリカ合衆国オハイオ州出身

主な作品:『鮮血の美学』『エルム街の悪夢』『スクリーム』『パニック・フライト』など。

8月3日 ジョン・ランディス

映画監督/1950年生まれ(68歳)/アメリカ合衆国イリノイ州出身

主な作品:『アニマル・ハウス』『ブルース・ブラザーズ』『狼男アメリカン』『サボテン・ブラザーズ』『星の王子 ニューヨークへ行く』など。

8月3日 伊藤英明

俳優/1975年生まれ(43歳)/岐阜県岐阜市出身

主な作品:『陰陽師〜おんみょうじ〜』『海猿 ウミザル』『悪の教典』『WOOD JOB!(ウッジョブ)神去なあなあ日常』『22年目の告白 私が殺人犯です』など。

8月4日 ビリー・ボブ・ソーントン

俳優・映画監督/1955年生まれ(63歳)/アメリカ合衆国アーカンソー州出身

主な作品:『アルマゲドン』『バーバー』『チョコレート』『ラブ・アクチュアリー』『バッドサンタ』など。

8月5日 柴咲コウ

俳優・歌手/1981年生まれ(37歳)/東京都豊島区出身

主な作品:『バトル・ロワイヤル』『着信アリ』『世界の中心で、愛をさけぶ』『メゾン・ド・ヒミコ』『どろろ』『容疑者Xの献身』『信長協奏曲』など。

8月6日 M・ナイト・シャマラン

映画監督/1970年生まれ(48歳)/インド出身

主な作品:『シックス・センス』『サイン』『ヴィレッジ』『ヴィジット』『スプリット』など。

8月6日 窪田正孝

俳優/1988年生まれ(30歳)/神奈川県出身

主な作品:『ガチバン MAX』『カノジョは嘘を愛しすぎてる』『東京喰種 トーキョーグール』『犬猿』など。最新出演作『銀魂2 掟は破るためにこそある』が8月17日公開。

8月7日 シャーリーズ・セロン

俳優/1975年生まれ(43歳)/南アフリカ共和国出身

主な作品:『スウィート・ノーベンバー』『モンスター』『ハンコック』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『アトミック・ブロンド』など。最新出演作『タリーと私の秘密の時間』が8月17日公開。

8月8日 ダスティン・ホフマン

俳優/1937年生まれ(81歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『卒業』『真夜中のカーボーイ』『クレイマー、クレイマー』『トッツィー』『レインマン』『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』など。

8月8日 押井守

映画監督・アニメーション演出家/1951年生まれ(67歳)/東京都大田区出身

主な作品:『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』『機動警察パトレイバー THE MOVIE』『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』『イノセンス』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』など。

8月8日 田中要次

俳優/1963年生まれ(55歳)/長野県出身

主な作品:『鮫肌男と桃尻女』『クレイマー、クレイマー』『キル・ビル Vol.1』『HERO』『手紙』など。

8月9日 アナ・ケンドリック

俳優/1985年生まれ(33歳)/アメリカ合衆国メイン州出身

主な作品:『マイレージ、マイライフ』『50/50 フィフティ・フィフティ』『ピッチ・パーフェクト』『イントゥ・ザ・ウッズ』『ザ・コンサルタント』など。

8月9日 ビル・スカルスガルド

俳優/1990年生まれ(28歳)/スウェーデン出身

主な作品:『シンプル・シモン』『アトミック・ブロンド』『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』『デッドプール2』など。最新出演作『イット:チャプター2(原題)』が2019年公開予定。

8月10日 門脇麦

俳優/1992年生まれ(26歳)/東京都出身

主な作品:『愛の渦』『闇金ウシジマくん Part2』『太陽』『二重生活』『世界は今日から君のもの』など。最新主演作『止められるか、俺たちを』が2018年10月公開予定。

8月11日 クリス・ヘムズワース

俳優/1983年生まれ(35歳)/オーストラリア出身

主な作品:『スター・トレック』『マイティ・ソー』『アベンジャーズ』『キャビン』『スノーホワイト 氷の王国』『ホース・ソルジャー』など。

8月12日 チェン・カイコー

映画監督/1952年生まれ(66歳)/中国出身

主な作品:『黄色い大地』『さらば、わが愛 覇王別姫』『北京ヴァイオリン』『キリング・ミー・ソフトリー』『空海 ーKU-KAIー 美しき王妃の謎』など。

8月12日 吉岡秀隆

俳優/1970年生まれ(48歳)/埼玉県蕨市出身

主な作品:『男はつらいよ 寅次郎紙風船』『北の国から ’83冬』『鉄道員(ぽっぽや)』『ALWAYS 三丁目の夕日』『海賊とよばれた男』など。最新出演作『こどもしょくどう』が2018年公開予定。

8月12日 ケイシー・アフレック

俳優/1975年生まれ(43歳)/アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身

主な作品:『誘う女』『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』『オーシャンズ11』『ジェシー・ジェームズの暗殺』『マンチェスター・バイ・ザ・シー』など。最新出演作『ア・ゴースト・ストーリー(原題)』が2018年公開予定。

8月13日 アルフレッド・ヒッチコック

映画監督/1899年〜1980年/イギリス出身

主な作品:『レベッカ』『裏窓』『めまい』『北北西に進路をとれ』『サイコ』『鳥』など。

8月13日 篠原涼子

俳優/1973年生まれ(45歳)/群馬県桐生市出身

主な作品:『下妻物語』『THE 有頂天ホテル』『アンフェア the movie』『北の桜守』など。最新出演作『SUNNY 強い気持ち・強い愛』が8月31日、『人魚の眠る家』が11月16日公開予定。

8月14日 ヴィム・ヴェンダース

映画監督/1945年生まれ(73歳)/ドイツ出身

主な作品:『都会のアリス』『さすらい』『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』『Pina ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』など。

8月14日 スティーブ・マーティン

俳優・コメディアン/1945年生まれ(73歳)/アメリカ合衆国テキサス州出身

主な作品:『リトルショップ・オブ・ホラーズ』『サボテン・ブラザーズ』『花嫁のパパ』『ベイブ/都会へ行く』『12人のパパ』『ピンクパンサー』など。

8月14日 ハル・ベリー

俳優/1966年生まれ(52歳)/アメリカ合衆国オハイオ州出身

主な作品:『X-メン』『チョコレート』『007/ダイ・アナザー・デイ』『ニューイヤーズ・イブ』『ザ・コール [緊急通報指令室]』『キングスマン:ゴールデン・サークル』など。

8月15日 アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ

映画監督/1963年生まれ(55歳)/メキシコ出身

主な作品:『アモーレス・ペロス』『21グラム』『バベル』『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』『レヴェナント:蘇えりし者』など。

8月15日 ベン・アフレック

俳優/1972年生まれ(46歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』『アルマゲドン』『そんな彼なら捨てちゃえば?』『ゴーン・ガール』『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ザ・コンサルタント』など。

8月15日 岡田将生

俳優/1989年生まれ(29歳)/東京都出身

主な作品:『天然コケッコー』『重力ピエロ』『悪人』『何者』など。最新出演作『銀魂2 掟は破るためにこそある』が8月17日公開、『家族のはなし』が2018年公開予定。

8月15日 ジェニファー・ローレンス

俳優/1990年生まれ(28歳)/アメリカ合衆国ケンタッキー州出身

主な作品:『ハンガー・ゲーム』『世界にひとつのプレイブック』『パッセンジャー』『マザー!』『レッド・スパロー』など。最新出演作『X-MEN:ダーク・フェニックス(原題)』が2019年公開予定。

8月17日 ロバート・デ・ニーロ

俳優・映画監督/1943年生まれ(74歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身

主な作品:『ゴッドファーザーPART II』『タクシードライバー』『レイジング・ブル』『アンタッチャブル』『マイ・インターン』など。最新出演作『ジ・アイリッシュマン(原題)』が2018年公開予定。

8月17日 蒼井優

俳優/1985年生まれ(33歳)/福岡県出身

主な作品:『花とアリス』『フラガール』『百万円と苦虫女』『彼女がその名を知らない鳥たち』など。最新出演作『ペンギン・ハイウェイ』が8月17日、『斬、』が11月24日公開。

8月17日 戸田恵梨香

俳優/1988年生まれ(30歳)/兵庫県出身

主な作品:『DEATH NOTE デスノート』『ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ』『SPEC〜翔〜』『予告犯』『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』など。最新出演作『あの日のオルガン』が2019年2月公開予定。

8月18日 ロマン・ポランスキー

映画監督/1933年生まれ(85歳)/ポーランド出身

主な作品:『反撥』『ローズマリーの赤ちゃん』『チャイナタウン』『オリバーツイスト』『戦場のピアニスト』『告白小説、その結末』など。

8月18日 ロバート・レッドフォード

俳優・映画監督/1936年生まれ(82歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『明日に向かって撃て!』『スティング』『華麗なるギャツビー』『普通の人々』『リバー・ランズ・スルー・イット』『ニュースの真相』など。

8月18日 エドワード・ノートン

俳優/1969年生まれ(49歳)/アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身

主な作品:『真実の行方』『アメリカン・ヒストリーX』『ファイト・クラブ』『インクレディブル・ハルク』『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』『グランド・ブダペスト・ホテル』など。

8月18日 成海璃子

俳優/1992年生まれ(26歳)/神奈川県横浜市出身

主な作品:『妖怪大戦争』『神童』『シーサイドモーテル』『地獄でなぜ悪い』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』など。最新出演作『家族のはなし』が2018年公開予定。

8月19日 ディーン・フジオカ

俳優・映画監督/1980年生まれ(38歳)/福島県須賀川市出身

主な作品:『鋼の錬金術師』『坂道のアポロン』『海を駆ける』『空飛ぶタイヤ』など。

8月20日 エイミー・アダムス

俳優/1974年生まれ(44歳)/イタリア出身

主な作品:『魔法にかけられて』『her/世界でひとつの彼女』『ビッグ・アイズ』『メッセージ』『ノクターナル・アニマルズ』『ジャスティス・リーグ』など。

8月20日 アンドリュー・ガーフィールド

俳優/1983年生まれ(35歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『ソーシャル・ネットワーク』『アメイジング・スパイダーマン』『沈黙ーサイレンスー』『ハクソー・リッジ』など。最新出演作『ブレス しあわせの呼吸』が9月7日公開、『アンダー・ザ・シルバー・レイク(原題)』が2018年公開予定。

8月20日 森山未來

俳優・ダンサー/1984年生まれ(34歳)/兵庫県神戸市出身

主な作品:『世界の中心で、愛をさけぶ』『百万円と苦虫女』『モテキ』『苦役列車』『贖罪』『怒り』など。

8月20日 勝地涼​

俳優/1986年生まれ(32歳)/東京都出身

主な作品:『リリイ・シュシュのすべて』『亡国のイージス』『少年メリケンサック』『バンクーバーの朝日』など。最新出演作『銀魂2 掟は破るためにこそある』が8月17日公開。

8月22日 菅野美穂​

俳優/1977年生まれ(41歳)/埼玉県坂戸市出身

主な作品:『落下する夕方』『Dolls ドールズ』『パーマネント野ばら』『大奥〜永遠〜[右衛門佐・綱吉篇]』『奇跡のリンゴ』『恋妻家宮本』など。

8月22日 斎藤工(齊藤工)

俳優・映画監督/1981年生まれ(37歳)/東京都港区出身

主な作品:『愛と誠』『団地』『SCOOP!』『昼顔』『blank13』『去年の冬、きみと別れ』など。

8月22日 北川景子

俳優/1986年生まれ(32歳)/兵庫県神戸市出身

主な作品:『ハンサム★スーツ』『HERO』『君の膵臓を食べたい』『パンク侍、斬られて候』など。最新出演作『響 -HIBIKI-』が9月14日公開、『スマホを落としただけなのに』が11月2日公開。

8月23日 ジーン・ケリー

俳優・ダンサー/1912年〜1996年/アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身

主な作品:『巴里のアメリカ人』『雨に唄えば』『ロシュフォールの恋人たち』『ハロー・ドーリー!』『ザッツ・エンタテインメント』など。

8月23日 リヴァー・フェニックス

俳優/1970年〜1993年/アメリカ合衆国オレゴン州出身

主な作品:『スタンド・バイ・ミー』『モスキート・コースト』『旅立ちの時』『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』『マイ・プライベート・アイダホ』『ダーク・ブラッド』など。

8月25日 ショーン・コネリー

俳優/1930年生まれ(88歳)/スコットランド出身

主な作品:『007 ドクター・ノオ』『史上最大の作戦』『オリエント急行殺人事件』『アンタッチャブル』『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』『ザ・ロック』など。

8月25日 ブレイク・ライヴリー

俳優/1987年生まれ(31歳)/アメリカ合衆国出身

主な作品:『サンドマン』『旅するジーンズと19歳の旅立ち』『アデライン、100年目の恋』『ロスト・バケーション』『カフェ・ソサエティ』など。

8月25日 ティム・バートン

映画監督・アニメーター/1958年生まれ(60歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『シザーハンズ』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『チャーリーとチョコレート工場』『アリス・イン・ワンダーランド』『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』など。

8月25日 きたろう

俳優/1948年生まれ(70歳)/千葉県市川市出身

主な作品:『ミンボーの女』『イン・ザ・プール』『南極料理人』『殿、利息でござる!』『横道世之介』『モリのいる場所』など。

8月27日 藤竜也

俳優/1941年生まれ(77歳)/中国出身

主な作品:『愛のコリーダ』『アカルイミライ』『私の男』『龍三と七人の子分たち』など。最新出演作『CHENG LIANG』が2018年公開予定、『初恋〜お父さん、チビがいなくなりました』が2019年公開予定。

8月27日 トム・フォード

映画監督・ファッションデザイナー/1961年生まれ(57歳)/アメリカ合衆国テキサス州出身

主な作品:『シングルマン』『ノクターナル・アニマルズ』など。

8月28日 ジャック・ブラック

俳優・歌手/1969年生まれ(49歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『ハイ・フィデリティ』『愛しのローズマリー』『スクール・オブ・ロック』『ホリデイ』『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』など。

8月29日 YOU

俳優・タレント/1964年生まれ(54歳)/東京都出身

主な作品:『誰も知らない』『いま、会いにゆきます』『歩いても 歩いても』『君が君で君だ』など。最新出演作『走れ! T校バスケット部』が11月3日公開。

8月30日 キャメロン・ディアス

俳優/1972年生まれ(46歳)/アメリカ合衆国サンディエゴ州出身

主な作品:『マスク』『メリーに首ったけ』『チャーリーズ・エンジェル』『マルコヴィッチの穴』『ホリデイ』『ANNIE/アニー』など。

8月30日 松本潤

俳優・アイドル/1983年生まれ(35歳)/東京都豊島区出身

主な作品:『東京タワー』『黄色い涙』『花より男子ファイナル』『陽だまりの彼女』『ナラタージュ』など。

8月31日 リチャード・ギア

俳優/1949年生まれ(69歳)/アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身

主な作品:『愛と青春の旅だち』『プリティ・ウーマン』『真実の行方』『シカゴ』『HACHI 約束の犬』など。最新出演作『嘘はフィクサーのはじまり』が2018年10月公開予定。

※記事に記載している年齢は2018年8月31日時点のものです。

