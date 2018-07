¡Ö¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¤è¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¿·¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¾×·â

世界的人気を集める演技派俳優、ベネディクト・カンバーバッチ。エミー賞を受賞した『SHERLOCK シャーロック』でのブレイク以来、『ドクター・ストレンジ』『Patrick Melrose(原題)』と、TV・映画を問わず活躍が続く。熱烈なファンも多い彼だが、突如、その前頭部から頭頂にかけて「異変」が起こり、英メディアに動揺が広がっている。

【関連記事】イケメン俳優を求めて世界を巡る!〜話題のイケメンを出身国別に比較してみよう〜<英国.ぅ鵐哀薀鵐鼻ウェールズ編>

■驚きの「変身」

「ベネディクト、プライドを捨てブレグジットの役のために禿げる」とショッキングな見出しを躍らせるのは英The Times。英Independentも、生え際を後退させて変身したと報じるなど、イギリス各紙は突如ビジュアルを一変させた名優に騒然となった。

Filming begins, and further cast announced, on #Brexit (w/t) https://t.co/Dknk5tZn6U pic.twitter.com/oymrb7C4ql