先週末(7月27日〜7月29日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、トム・クルーズ主演の人気アクションシリーズ第6弾『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』が興行収入6,123万6,534ドル(約67億円)で首位デビューを果たした。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル110円計算)

これはシリーズが1996年に始まってから最高のオープニング興収。2000年公開の第2弾『M:I-2』が打ち立てた記録(オープニング興収5,784万5,297ドル・約64億円)を、6作目にして更新する快挙となった。大手批評サイト「ロッテントマト」での批評家の支持率はシリーズ最高となる97%で、出口調査による満足度で格付けを行うシネマスコアもシリーズ最高の「A」評価を記録しており、息の長い興行が望めそう。監督はシリーズ初の続投となったクリストファー・マッカリー。

5位には、DCコミックスのスーパーヒーローチームを描いたアニメーション番組の劇場版『ティーン・タイタンズGO! トゥ・ザ・ムービー(原題) / Teen Titans Go! To The Movies』が興収1,041万1,189ドル(約11億5,000万円)で初登場。興収は振るわなかったが、製作費は1,000万ドル(約11億円)に抑えていたためそこまで悲観しなくてもいいだろう。

また、公開4週目で6位の『アントマン&ワスプ』の累計興収は1億8,349万227ドル(約202億円)となり、前作『アントマン』の最終興収(1億8,020万2,163ドル・約198億円)を抜いた。

今週末は、大人になったクリストファー・ロビンを描くディズニー実写版『プーと大人になった僕』などが公開される。(編集部・市川遥)

7月27日〜7月29日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』

2(2)『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』

3(1)『イコライザー2』

4(3)『モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!』

5(初)『ティーン・タイタンズGO! トゥ・ザ・ムービー(原題) / Teen Titans Go! To The Movies』

6(4)『アントマン&ワスプ』

7(5)『インクレディブル・ファミリー』

8(7)『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

9(6)『スカイスクレイパー』

10(8)『ザ・ファースト・パージ(原題)/ The First Purge』