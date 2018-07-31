〔地震〕宮城県・福島県で震度4、津波の心配なし(7/31)
気象庁によると、31日17:42頃、福島県沖を震源とするM5.4の地震があり、宮城県岩沼市・東松島市・大崎市・色麻町・加美町・涌谷町、福島県相馬市・南相馬市・天栄村・双葉町・新地町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月31日17:42頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.2度、東経141.3度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M5.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・宮城県 ：岩沼市桜＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市松山＊、大崎市田尻＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、涌谷町新町裏
・福島県 ：相馬市中村＊、南相馬市鹿島区西町＊、天栄村下松本＊、双葉町両竹＊、新地町谷地小屋＊
【震度3】
・宮城県 ：仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市大街道南＊、石巻市相野谷＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、白石市亘理町＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市迫町＊、栗原市築館＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市若柳＊、栗原市一迫＊、東松島市小野＊、大崎市古川大崎、大崎市古川北町＊、大崎市三本木＊、大崎市鹿島台＊、大崎市岩出山＊、富谷市富谷＊、蔵王町円田＊、七ヶ宿町関＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊、松島町高城、利府町利府＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、宮城加美町小野田＊、宮城美里町北浦＊、宮城美里町木間塚＊、南三陸町志津川
・福島県 ：福島市五老内町＊、会津若松市材木町、会津若松市東栄町＊、会津若松市北会津町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市三和町、いわき市平梅本＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市長沼支所＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、喜多方市高郷町＊、喜多方市塩川町＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、鏡石町不時沼＊、西会津町野沢、西会津町登世島＊、磐梯町磐梯＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、湯川村清水田＊、柳津町柳津＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉中居野、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、飯舘村伊丹沢＊
・岩手県 ：一関市花泉町＊、一関市千厩町＊、矢巾町南矢幅＊
・山形県 ：米沢市駅前、米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊、米沢市金池＊、上山市河崎＊、村山市中央＊、天童市老野森＊、東根市中央＊、南陽市三間通＊、山辺町緑ケ丘＊、中山町長崎＊、西川町大井沢＊、山形朝日町宮宿＊、大石田町緑町＊、高畠町高畠＊、山形川西町上小松＊
・栃木県 ：大田原市湯津上＊、那須町寺子＊
・新潟県 ：五泉市太田＊、阿賀町鹿瀬中学校＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：7月31日17:42頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.2度、東経141.3度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M5.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・宮城県 ：岩沼市桜＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市松山＊、大崎市田尻＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、涌谷町新町裏
・福島県 ：相馬市中村＊、南相馬市鹿島区西町＊、天栄村下松本＊、双葉町両竹＊、新地町谷地小屋＊
【震度3】
・宮城県 ：仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市大街道南＊、石巻市相野谷＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、白石市亘理町＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市迫町＊、栗原市築館＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市若柳＊、栗原市一迫＊、東松島市小野＊、大崎市古川大崎、大崎市古川北町＊、大崎市三本木＊、大崎市鹿島台＊、大崎市岩出山＊、富谷市富谷＊、蔵王町円田＊、七ヶ宿町関＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊、松島町高城、利府町利府＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、宮城加美町小野田＊、宮城美里町北浦＊、宮城美里町木間塚＊、南三陸町志津川
・福島県 ：福島市五老内町＊、会津若松市材木町、会津若松市東栄町＊、会津若松市北会津町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市三和町、いわき市平梅本＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市長沼支所＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、喜多方市高郷町＊、喜多方市塩川町＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、鏡石町不時沼＊、西会津町野沢、西会津町登世島＊、磐梯町磐梯＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、湯川村清水田＊、柳津町柳津＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉中居野、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、飯舘村伊丹沢＊
・岩手県 ：一関市花泉町＊、一関市千厩町＊、矢巾町南矢幅＊
・山形県 ：米沢市駅前、米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊、米沢市金池＊、上山市河崎＊、村山市中央＊、天童市老野森＊、東根市中央＊、南陽市三間通＊、山辺町緑ケ丘＊、中山町長崎＊、西川町大井沢＊、山形朝日町宮宿＊、大石田町緑町＊、高畠町高畠＊、山形川西町上小松＊
・栃木県 ：大田原市湯津上＊、那須町寺子＊
・新潟県 ：五泉市太田＊、阿賀町鹿瀬中学校＊
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