国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、サービス内のデータに基づき、2018年8月公開映画の期待度ランキングを発表。まずはTOP10からチェック。

10位:『2重螺旋の恋人』

3,528Clip![8月4日公開]アメリカ女性作家の短編小説を大胆に翻案した、フランソワ・オゾン監督最新作。性格が正反対な双子の男性精神分析医たちと禁断の関係にのめり込んでいく25歳の女性の姿を、官能的に描き出した心理サスペンス。

9位:『SUNNY 強い気持ち・強い愛』

5,334Clip![8月31日公開]韓国映画『サニー 永遠の仲間たち』を大根仁監督が、主演に篠原涼子・広瀬すずを迎えてリメイクした青春音楽映画。90年代に青春を謳歌した女子高生グループの青春とその後を巡る物語。音楽を小室哲哉が担当する。

8位:『ペンギン・ハイウェイ』

5,411Clip![8月17日公開]「夜は短し歩けよ乙女」などの人気作家・森見登美彦の日本SF大賞受賞小説をアニメーション映画化。勉強家の小学生の男の子が、海もない普通の住宅地に現れたペンギンの謎を解くべく研究を始める、ひと夏の青春ファンタジー。

7位:『検察側の罪人』

6,512Clip![8月24日公開]木村拓哉と二宮和也の初共演で、『クライマーズ・ハイ』『関ヶ原』などの原田眞人監督が雫井脩介の同名ミステリー小説を映画化。都内で発生した殺人事件を巡る、東京地検刑事部のエリート検事と駆け出しの検事ふたりの対立を描く。

6位:『​​銀魂2 掟は破るためにこそある』

9,020Clip![8月17日公開]週刊少年ジャンプ連載の空知英秋による人気コミックを小栗旬主演&福田雄一監督で実写映画化。2017年実写邦画No.1の成績を記録した『銀魂』の続編。将軍を巻き込む陰謀と大騒動の危機に、銀時たち万事屋3人が立ち向かうエンタメ作。

5位:『アントマン&ワスプ』

15,504Clip![8月31日公開]MARVELスタジオの映画「アントマン」シリーズの第2弾。身長わずか1.5センチにまで小さくなることができるヒーロー・アントマンと、同じように身長を伸縮自在に戦うヒロイン・ワスプの戦いを描くアクション。

4位:『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』

16,233Clip![8月24日公開]人気ミュージカル映画『マンマ・ミーア!』の10年ぶりとなる続編。ギリシャの島を舞台に、花嫁のソフィが結婚式に母親の元恋人3名を招いて起こる騒動を描いた前作に続き、妊娠して島に戻ったソフィとドナの青春時代が描かれる。

3位:『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』

18,096Clip![8月3日公開]トム・クルーズ主演のスパイアクション「ミッション:インポッシブル」シリーズの第6弾。世界の3都市が核の標的になる中、イーサン・ハントたちIMFのチームは核爆発を防ぐため、数少ない手がかりをもとに、正体不明の敵を追う。

2位:『インクレディブル・ファミリー』

24,348Clip![8月1日公開]ディズニー/ピクサーのヒット作『Mr.インクレディブル』の14年ぶりとなる続編。平凡な日々をおくっていたスーパーパワーを持つボブたち家族の前に、新たな敵が立ちはだかる。短編映画『バオ』が同時上映。

1位:『オーシャンズ8』

32,308Clip![8月10日公開]人気「オーシャンズ」シリーズを、オール女性キャストで新たに描いたクライムエンタテインメント。史上最強犯罪チームのリーダーの妹デビーが、7人の女性犯罪プロフェッショナルに声をかけ、1億5000万ドルの宝石を盗む前代未聞の計画を実行する。

ジョージ・クルーニーら豪華キャストで人気を集めた「オーシャンズ」シリーズの新作『オーシャンズ8』が、夏休みを迎える8月の期待度No.1を獲得。邦画では『銀魂2 掟は破るためにこそある』が最上位という結果になりました。

11位以下も注目映画がランクイン

11位:『クリミナル・タウン』2,470Clip![8月25日公開]

12位:『センセイ君主』2,379Clip![8月1日公開]

13位:『スターリンの葬送狂騒曲』2,259Clip![8月3日公開]

14位:『タイニー・ファニチャー』2,157Clip![8月11日公開]

15位:『タリーと私の秘密の時間』2,060Clip![8月17日公開]

16位:『追想』1,751Clip![8月10日公開]

17位:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄(ヒーロー)〜』1,480Clip![8月3日公開]

18位:『アルカディア』1,253Clip![8月8日公開]

19位:『若い女』1,012Clip![8月25日公開]

20位:『ちいさな英雄 カニとタマゴと透明人間』1,002Clip![8月24日公開]

《期待度ランキングとは》

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年8月30日時点のものです。

