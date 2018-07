by Eric Han猫をくすぐったりなでたりすると、喉を鳴らして満足感を示すことがあります。しかし、これは猫の気持ちをすべて物語るものではなく、喉を鳴らす際には他にもさまざまなことが起きている、とBBCが記しています。BBC - Future - The complicated truth about a cat’s purrhttp://www.bbc.com/future/story/20180724-the-complicated-truth-about-a-cats-purrこれまで猫が喉を鳴らすことは、心臓に脱酸素血液を運ぶ静脈である下大静脈に流れる血液が関連していると考えられていました。しかし、さまざまな研究により、猫が喉を鳴らすゴロゴロという音は、喉頭内の筋肉から出ているものである可能性が高まっています。喉頭内の筋肉が動くと、声帯を包む声門が広がったり縮まったりして、猫が呼吸するたびに空気が振動して音が鳴るというわけです。科学的に猫が喉を鳴らす仕組みの謎が解き明かされつつあるわけですが、「何がきっかけで猫が喉を鳴らすのか?」についてはまだまだ明確な答えがありません。現状で最も大きな手がかりとなるであろうものが、猫の脳の奥深くにある神経振動子です。なお、科学的な見地から明らかになっているのは、神経振動子が猫の喉を鳴らす行為と深く関わっているということと、猫が喉を鳴らすのは必ずしも幸福を感じている時だけではないということです。by Marko Blažević4匹の猫を飼っており、猫の心理学で学位も取得しているというMarjan Debevere氏は、「猫によってなでられると喉を鳴らしたくなる箇所は異なり、常に喉を鳴らしてくる個体もいれば、ほとんど鳴らさない個体もいる」とのことです。Debevere氏はこれまで3000匹以上の猫の写真を撮影してきたそうですが、すべての猫が好みの箇所や喉を鳴らすプロセスが微妙に異なると言います。また、猫が死の間際に喉をゴロゴロ鳴らす場面を何度も目撃してきたそうで、「獣医さんが『この子は死の間際まで喉を鳴らしていました』と言うと、最後まで幸福だったんだなと考える人がいますが、必ずしもそういうわけではないはず」と語っています。サンディエゴ・ヒューマン・ソサエティの獣医であるゲイリー・ワイツマン氏は、「我々は猫が喉を鳴らすメカニズムについて理解し始めたばかりであり、未解決の疑問が多数ある」と語っています。猫が喉を鳴らすのは一般的には「猫が満足感を示しているサイン」と見られていますが、恐怖やストレスを感じているケースもあるとのこと。また、「コミュニケーションや癒しのために喉を鳴らしている可能性も高い」とワイツマン氏は語っており、猫が喉を鳴らすことにはさまざまな目的や効果があると示唆しています。by Jonas Vincent例えば、猫は新しい飼い主の元で暮らし始めたばかりのタイミングでは、エサを食べる際に喉を鳴らします。新しい環境を慎重に吟味する際には大きな音で喉を鳴らし、新しい家で飼われている犬に追いかけられてストレスを感じた際にも喉を鳴らすので、「喉を鳴らしているから幸せ」というわけではないということは明らかです。猫が喉を鳴らすことについて調べていくと、「飼い主にエサをねだる時の音」など、喉から鳴る音にはタイミングごとに微妙な違いがあり、これは猫の飼い主以外でも感じ取ることができる明確な違いであるそうです。例えば猫がエサをねだる際は、通常よりもやや高音で喉を鳴らします。猫の行動について研究する専門家のセリア・ハドン氏は、「この特別な音は子ネコや人間の赤ちゃんが泣くようなものです。我々人間は本質的に赤ん坊が泣くことにとても敏感であるため、猫の喉を鳴らす音に反応してしまうのです」と語っています。そのほかにも、猫が喉を鳴らすことには強力な治癒作用があるという仮説もあります。ストレスを感じた後、猫は喉を鳴らすことで自分自身を癒やしていると考えられており、その理由は喉を鳴らす際に起きる振動の周波数が20〜150Hzで、これは骨の成長を促進する効果があるためです。仮説では「猫が過労から怪我してしまうことを避けるための方法」として、安静にしながら骨や体組織を良好な状態に保つために「喉を鳴らす」という方法を会得したのではないか、と推測されています。by Mikhail Vasilyev喉を鳴らすことだけが猫にとって良い効果をもたらすことではありません。例えば、猫をなでることは長い間「猫にとってのストレス発散の手段」として有効なものであると信じられてきました。猫をなでてあげると、卒中や心臓病のリスクを3分の1も削減できると考えられています。