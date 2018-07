「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」のブルーレイ、DVDの特装限定版に収録される、映像&音声特典の詳細が公開された。

2月9日に封切られた「劇場版マクロスΔ(デルタ) 激情のワルキューレ」は、「マクロス」シリーズの新作として2016年に放送されたテレビアニメ「マクロスΔ」の映画化で、テレビシリーズに新規カットや新メカ、新曲などを追加した改編集版。前作「マクロスF」から8年後の世界を舞台に、人々が凶暴化する奇病「ヴァールシンドローム」を歌で鎮める、フレイア・ヴィオンら戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のメンバーと、彼女たちの護衛を務めるハヤテ・インメルマンらΔ小隊の面々の活躍を描く。

映像特典には、フレイア役の鈴木みのり ミラージュ・ファリーナ・ジーナス役の瀬戸麻沙美らが出演する新作ピクチャードラマ「パジャマの女神達」のほか、ちびキャラたちが登場するショートアニメ「げきじょうばんでるた小劇場」の「みらーじゅ日記 続・ミラージュさんの恋」「行け!空中騎士団 極秘情報入手」「ケイオスな日々 ○○禁止!?」全3話を収録。そのほか、ハヤテ役の内田雄馬ほかが登壇した2月10日の舞台挨拶の映像、JOYSOUNDの音源を使用した劇場版新曲「ワルキューレは裏切らない」「チェンジ!!!!!」「Dancing in the Moonlight」のカラオケ映像、ドキュメンタリー映像「Making of Macross vol.08 『劇場版CGのすべてとその舞台裏』」なども収められる。

音声特典は、鈴木と瀬戸のほか、アラド・メルダース役の森川智之、メッサー・イーレフェルト役の内山昂輝、カナメ・バッカニア役の安野希世乃、レイナ・ブラウラー役の東山奈央、マキナ・中島役の西田望見、音響監督の三間雅文、総監督の河森正治らが出演する、全3部構成のオーディオコメンタリーとなっている。

8月28日発売で、価格はブルーレイが8800円、DVDが7800円。キャラクター原案を務めた実田千聖(CAPCOM)による描き下ろし特製スリーブケース、マクロスビジュアルアーティストの天神英貴による描き下ろしインナージャケット仕様となる。特典として、52ページの特製ブックレットや、リズムゲームアプリ「歌マクロス」のARモードで、3Dの歌姫が歌い踊る姿を楽しめるポストカード、9月23日に東京・豊洲PITで開催される「ワルキューレ」のライブイベント「扇情のプレミアムライブイベント」のチケット抽選申し込み券などが封入される。