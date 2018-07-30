甲子園出場全５６代表決定 春王者・大阪桐蔭が23点圧勝で勝ち名乗り！６校が初出場
◇第１００回全国高校野球選手権記念大会（２０１８年７月３０日）
第１００回全国高校野球選手権記念大会（８月５日から１７日間、甲子園）の地方大会は３０日に西東京、北神奈川、北大阪、岡山の４大会で決勝が行われ、全５６代表が出揃った。北大阪大会ではプロ注目の二刀流・根尾を擁する今春センバツ覇者の大阪桐蔭が大阪大会決勝の新記録となる２３得点をあげる圧勝で甲子園出場の切符をつかんだ。
西東京大会では日大三が日大鶴ケ丘との“日大対決”を５―３と９回サヨナラで制し、北神奈川大会は慶応が桐光学園との接戦をものにし１０年ぶりの優勝。最後に決着がついた岡山大会は創志学園が２年ぶりとなる夏の甲子園出場を決めた。
これで全５６地区の代表が決定し、初出場は中央学院（西千葉）、白山（三重）、明石商（西兵庫）、奈良大付（奈良）、折尾愛真（北福岡）、沖学園（南福岡）の計６校。４年ぶりの優勝を果たした龍谷大平安（京都）が今大会最多３４回目の出場となった。
以下、全出場校一覧。
【北海道・東北地方】北北海道＝旭川大高（９年ぶり８回目）、南北海道＝北照（５年ぶり４回目）、青森＝八戸学院光星（２年ぶり９回目）、岩手＝花巻東（３年ぶり９回目）、宮城＝仙台育英（２年連続２７回目）、秋田＝金足農（１１年ぶり６回目）、山形＝羽黒（１５年ぶり２回目）、福島＝聖光学院（１２年連続１５回目）
【関東地方】茨城＝土浦日大（２年連続４回目）、栃木＝作新学院（８年連続１４回目）、群馬＝前橋育英（３年連続４回目）、北埼玉＝花咲徳栄（４年連続６回目）、南埼玉＝浦和学院（５年ぶり１３回目）、東千葉＝木更津総合（３年連続７回目）、西千葉＝中央学院（初出場）、東東京＝二松学舎大付（２年連続３回目）、西東京＝日大三（５年ぶり１７回目）、北神奈川＝慶応（１０年ぶり１８回目）、南神奈川＝横浜（３年連続１８回目）
【中部地方】新潟＝中越（２年ぶり１１回目）、山梨＝山梨学院（３年連続８回目）、長野＝佐久長聖（２年ぶり８回目）、富山＝高岡商（２年連続１９回目）、石川＝星稜（２年ぶり１９回目）、福井＝敦賀気比（３年ぶり８回目）、岐阜＝大垣日大（２年連続５回目）、静岡＝常葉大菊川（２年ぶり６回目）、東愛知＝愛産大三河（２２年ぶり２回目）、西愛知＝愛工大名電（５年ぶり１２回目）
【近畿地方】三重＝白山（初出場）、滋賀＝近江（２年ぶり１３回目）、京都＝龍谷大平安（４年ぶり３４回目）、北大阪＝大阪桐蔭（２年連続１０回目）、南大阪＝近大付（１０年ぶり５回目）、東兵庫＝報徳学園（８年ぶり１５回目）、西兵庫＝明石商（初出場）、奈良＝奈良大付（初出場）、和歌山＝智弁和歌山（２年連続２３回目）
【中国・四国地方】鳥取＝鳥取城北（３年ぶり５回目）、島根＝益田東（１８年ぶり４回目）、岡山＝創志学園（２年ぶり２回目）、広島＝広陵（２年連続２３回目）、山口＝下関国際（２年連続２回目）、徳島＝鳴門（２年ぶり１２回目）、香川＝丸亀城西（１３年ぶり５回目）、愛媛＝済美（２年連続６回目）、高知＝高知商（１２年ぶり２３回目）
【九州・沖縄地方】北福岡＝折尾愛真（初出場）、南福岡＝沖学園（初出場）、佐賀＝佐賀商（１０年ぶり１６回目）、長崎＝創成館（３年ぶり２回目）、熊本＝東海大熊本星翔（３５年ぶり２回目）、大分＝藤蔭（２８年ぶり２回目）、宮崎＝日南学園（２年ぶり９回目）、鹿児島＝鹿児島実（３年ぶり１９回目）、沖縄＝興南（２年連続１２回目）
第１００回全国高校野球選手権記念大会（８月５日から１７日間、甲子園）の地方大会は３０日に西東京、北神奈川、北大阪、岡山の４大会で決勝が行われ、全５６代表が出揃った。北大阪大会ではプロ注目の二刀流・根尾を擁する今春センバツ覇者の大阪桐蔭が大阪大会決勝の新記録となる２３得点をあげる圧勝で甲子園出場の切符をつかんだ。
西東京大会では日大三が日大鶴ケ丘との“日大対決”を５―３と９回サヨナラで制し、北神奈川大会は慶応が桐光学園との接戦をものにし１０年ぶりの優勝。最後に決着がついた岡山大会は創志学園が２年ぶりとなる夏の甲子園出場を決めた。
これで全５６地区の代表が決定し、初出場は中央学院（西千葉）、白山（三重）、明石商（西兵庫）、奈良大付（奈良）、折尾愛真（北福岡）、沖学園（南福岡）の計６校。４年ぶりの優勝を果たした龍谷大平安（京都）が今大会最多３４回目の出場となった。
以下、全出場校一覧。
【北海道・東北地方】北北海道＝旭川大高（９年ぶり８回目）、南北海道＝北照（５年ぶり４回目）、青森＝八戸学院光星（２年ぶり９回目）、岩手＝花巻東（３年ぶり９回目）、宮城＝仙台育英（２年連続２７回目）、秋田＝金足農（１１年ぶり６回目）、山形＝羽黒（１５年ぶり２回目）、福島＝聖光学院（１２年連続１５回目）
【関東地方】茨城＝土浦日大（２年連続４回目）、栃木＝作新学院（８年連続１４回目）、群馬＝前橋育英（３年連続４回目）、北埼玉＝花咲徳栄（４年連続６回目）、南埼玉＝浦和学院（５年ぶり１３回目）、東千葉＝木更津総合（３年連続７回目）、西千葉＝中央学院（初出場）、東東京＝二松学舎大付（２年連続３回目）、西東京＝日大三（５年ぶり１７回目）、北神奈川＝慶応（１０年ぶり１８回目）、南神奈川＝横浜（３年連続１８回目）
【中部地方】新潟＝中越（２年ぶり１１回目）、山梨＝山梨学院（３年連続８回目）、長野＝佐久長聖（２年ぶり８回目）、富山＝高岡商（２年連続１９回目）、石川＝星稜（２年ぶり１９回目）、福井＝敦賀気比（３年ぶり８回目）、岐阜＝大垣日大（２年連続５回目）、静岡＝常葉大菊川（２年ぶり６回目）、東愛知＝愛産大三河（２２年ぶり２回目）、西愛知＝愛工大名電（５年ぶり１２回目）
【近畿地方】三重＝白山（初出場）、滋賀＝近江（２年ぶり１３回目）、京都＝龍谷大平安（４年ぶり３４回目）、北大阪＝大阪桐蔭（２年連続１０回目）、南大阪＝近大付（１０年ぶり５回目）、東兵庫＝報徳学園（８年ぶり１５回目）、西兵庫＝明石商（初出場）、奈良＝奈良大付（初出場）、和歌山＝智弁和歌山（２年連続２３回目）
【中国・四国地方】鳥取＝鳥取城北（３年ぶり５回目）、島根＝益田東（１８年ぶり４回目）、岡山＝創志学園（２年ぶり２回目）、広島＝広陵（２年連続２３回目）、山口＝下関国際（２年連続２回目）、徳島＝鳴門（２年ぶり１２回目）、香川＝丸亀城西（１３年ぶり５回目）、愛媛＝済美（２年連続６回目）、高知＝高知商（１２年ぶり２３回目）
【九州・沖縄地方】北福岡＝折尾愛真（初出場）、南福岡＝沖学園（初出場）、佐賀＝佐賀商（１０年ぶり１６回目）、長崎＝創成館（３年ぶり２回目）、熊本＝東海大熊本星翔（３５年ぶり２回目）、大分＝藤蔭（２８年ぶり２回目）、宮崎＝日南学園（２年ぶり９回目）、鹿児島＝鹿児島実（３年ぶり１９回目）、沖縄＝興南（２年連続１２回目）