血だらけのルーニー、アメリカで初ゴール＆初怪我
今夏のマーケットで愛するエヴァートンを離れ、アメリカ／メジャーリーグサッカーのDCユナイテッドへ移籍したルーニー。
渡米後4試合目の出場となった28日のコロラド・ラピッズ戦の33分、ルーニーは、ルシアーノ・アコスタのスルーパスに抜け出すと右足一閃！
Historic. On his first night as captain, @WayneRooney scores his first career MLS goal. #DCU pic.twitter.com/1rrnRqWNPE
— D.C. United (@dcunited) 2018年7月29日
この後DCユナイテッドは82分に失点するも、アディショナルタイムにオウンゴールで追加点。2-1で勝利をあげた。
そして、ルーニーは後半にこんな場面も…。
Broken nose, five stitches, first career MLS goal, three points. ✔️
No Pain No Gain // #NoWayneNoGain pic.twitter.com/HvO3Np4FK1
— D.C. United (@dcunited) 2018年7月29日
終盤に1点を守るディフェンスでコロラドDFアクセル・シェベリと接触、鼻を壊してしまったのだ。
And a broken nose and 5 stitches 🙈🤪
— Wayne Rooney (@WayneRooney) 2018年7月29日
ルーニーは試合後この怪我で5針縫う手術を受けたことを明かしつつ、大きな3ポイントの獲得と初ゴールを喜んだ。
なお、DCユナイテッドは現在イースタン・カンファレンスで最下位。10位のトロントまでは勝ち点差5、プレーオフ出場圏内の6位までは11ポイント差となっている。