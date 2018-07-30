血だらけのルーニー、アメリカで初ゴール＆初怪我

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今夏のマーケットで愛するエヴァートンを離れ、アメリカ／メジャーリーグサッカーのDCユナイテッドへ移籍したルーニー。

渡米後4試合目の出場となった28日のコロラド・ラピッズ戦の33分、ルーニーは、ルシアーノ・アコスタのスルーパスに抜け出すと右足一閃！

この後DCユナイテッドは82分に失点するも、アディショナルタイムにオウンゴールで追加点。2-1で勝利をあげた。

そして、ルーニーは後半にこんな場面も…。

終盤に1点を守るディフェンスでコロラドDFアクセル・シェベリと接触、鼻を壊してしまったのだ。

ルーニーは試合後この怪我で5針縫う手術を受けたことを明かしつつ、大きな3ポイントの獲得と初ゴールを喜んだ。

なお、DCユナイテッドは現在イースタン・カンファレンスで最下位。10位のトロントまでは勝ち点差5、プレーオフ出場圏内の6位までは11ポイント差となっている。